PSG : Bouaddi insiste, il veut signer à Paris

Le PSG reste attentif à plusieurs dossiers chauds du mercato. Le profil d’Ayyoub Bouaddi continue notamment de séduire la direction du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain prépare activement son mercato estival afin de renforcer son effectif. Toutefois, la Coupe du monde retarde pour le moment certaines opérations, les joueurs concernés ayant encore la tête tournée vers la compétition. C’est notamment le cas d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain du LOSC est actuellement engagé avec le Maroc et devrait trancher sur son avenir dans les prochaines semaines. Les Dogues sont ouverts à un départ, mais exigent une somme importante pour céder leur jeune talent, estimée entre 70 et 80 millions d’euros. Un montant qui ne refroidit pas totalement le PSG pour le moment.

Bouaddi au PSG, c'est bien réel

Selon les informations de PSGInside-Actus, des contacts ont en effet récemment eu lieu entre le Paris Saint-Germain et le LOSC au sujet d’un éventuel transfert de Bouaddi. Le joueur est également sensible au projet parisien et n'est pas fermé à l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

De son côté, le LOSC temporise afin de faire grimper les enchères, d’autant que plusieurs clubs européens sont également sur le dossier, parmi lesquels Arsenal, le Bayern Munich ou encore Manchester United. L’avenir de Bouaddi se précisera après la Coupe du monde, mais le Paris Saint-Germain demeure une option sérieuse, notamment en cas de belles performances du joueur avec les Lions de l’Atlas.

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Les doubles champions d’Europe explorent par ailleurs d’autres pistes au milieu de terrain en cas d'échec pour Bouaddi. Le mercato s’annoncera animé à Paris, en particulier dans le sens des départs, que le club souhaite compenser par des arrivées ciblées. Il faudra encore patienter avant les premières officialisations du côté du PSG mais le club travaille fort en sous-marin pour compléter ses rangs.