PSG : « Boosté à bloc », Lucas Chevalier va tout casser

Lucas Chevalier a connu sa première sélection avec l'équipe de France ce dimanche contre l'Azerbaïdjan. Le portier tricolore est apparemment gonflé à bloc avant de revenir au PSG.
L'équipe de France a bien terminé son année 2025 avec un succès sur la pelouse de l'Azerbaïdjan ce dimanche. Didier Deschamps avait considérablement fait tourner son effectif pour ce match sans enjeux. Lucas Chevalier était notamment titulaire. C'était d'ailleurs la première sélection pour le portier du PSG, qui aura encaissé un but en début de rencontre. De quoi néanmoins lui redonner un peu confiance ? C'est sans doute le cas, alors que l'ancien du LOSC ne connait pas forcément la saison souhaitée sous les couleurs du club de la capitale.

Chevalier savoure le moment

Après la rencontre gagnée par les Bleus en Azerbaïdjan, Lucas Chevalier a en tout cas envoyé un message fort sur Instragram, en écrivant en post : « Un moment spécial qui restera gravé dans ma mémoire. Représenter la nation est, et sera toujours, l’une de mes plus grandes fiertés personnelles. Retour en club boosté à bloc »

