Kylian Mbappé - Nasser Al-Khelaifi

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

Kylian Mbappé17 nov.
parClaude Dautel
L'affaire qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est actuellement étudiée par le conseil des prud'hommes de Paris. A la surprise générale, le PSG réclame 180 millions d'euros à son ancien joueur. 
L'étude par le conseil des prud'hommes du dossier qui met face à face Kylian Mbappé et son ancien club a débuté ce lundi à Paris par une bataille très technique. Mais on est rapidement entré dans le vif du sujet. Car, si l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid réclame 260 millions d’euros de dommages et intérêts suite au préjudice provoqué par son départ du PSG, le club de la capitale n'est pas en reste. En effet, les champions d'Europe exigent, eux, que Kylian Mbappé paie 180 millions d'euros de dommages et intérêts, suite à son départ libre pour l'AS Monaco. Le Paris SG estime que le joueur avait menti en affirmant à Nasser Al-Khelaifi qu'il voulait prolonger, ce qu'il n'a pas fait.

Mbappé en Arabie Saoudite, le PSG a eu une offre

On a également appris que le Paris Saint-Germain avait proposé à sa star, qui avait encore un an de contrat, un transfert en Arabie Saoudite à hauteur de 300 millions d'euros le 22 juillet 2023. Une offre avec une dealine fixée au 25 juillet à minuit. Mais l'avocate de Kylian Mbappé a précisé qu'elle n'avait jamais vu cette offre, pas plus que l'attaquant du PSG. Et cette dernière de préciser que si Mbappé réclamait 260 millions d'euros cela se justifiait par différents manquements du Paris SG : 12,6 millions d'euros bruts à titre d'indemnités de préavis, 25 millions d'euros bruts à titre d'indemnités légales de licenciement, 3,6 millions afférents aux rappels de congés payés, 1 million sur les congés payés liés aux rappels de salaires des 3 mois, 44 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour cause de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 17 millions d'euros en rappel de salaires pour les trois mois d'avril à juin 2023, 36,6 M pour rappel de troisième échéance de primes signature, 1 M de rappel prime d'éthique, 37 millions d'euros de demande au titre de travail dissimulé, 37 millions de dommages et intérêts sur le harcèlement moral, 18 millions à titre de dommages et intérêts liés aux manquements au contrat de travail, 18 millions liés aux manquements de sécurité. 
Tandis que l'avocat du PSG doit encore intervenir, tout indique que le jugement ne sera pas rendu avant plusieurs mois. Notamment parce que Kylian Mbappé réclame aussi que son passage à Paris soit considéré comme un CDI et plus un CDD, ce que le Paris Saint-Germain estime totalement inenvisageable.
