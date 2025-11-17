ICONSPORT_275409_0152

PSG : Zabarnyi provoque un inévitable départ

Lucas Beraldo dispose d’un temps de jeu très réduit au PSG depuis la signature d’Illya Zabarnyi cet été. Le départ du Brésilien semble inévitable, d’autant que la Juventus Turin est très intéressée pour le recruter.
Recruté par le Paris Saint-Germain en provenance de Sao Paulo pour 20 millions d’euros en janvier 2024, Lucas Beraldo n’a jamais véritablement réussi à s’imposer dans la capitale française. Le gaucher de 21 ans a eu quelques bonnes périodes et a rendu de fiers services au PSG lorsque Pacho ou Marquinhos ont manqué des échéances importantes. Mais pour l’heure, le natif de Piracicaba manque de régularité et de fiabilité sur le plan défensif pour s’imposer comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique.
Sa situation ne s’est pas arrangée cet été avec le recrutement d’Illya Zabarnyi pour 60 millions d’euros. Son départ en juin prochain n’est pas du tout à exclure selon Live Foot, qui nous apprend que le joueur d’1m86 est la cible de la Juventus Turin, qui apprécie beaucoup son profil. Le média explique qu’un départ en janvier n’est pas à l’ordre du jour car malgré un temps de jeu assez faible cette saison, Lucas Beraldo figure dans les petits papiers de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde avec le Brésil.
BrazilBrésil Âge 21 Défenseur

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
L’été prochain en revanche, il sera temps pour Beraldo de partir si son temps de jeu au PSG n’a pas augmenté d’ici là. La Juventus Turin fait donc office de grand favori dans ce dossier même si le club bianconeri, qui cherche un défenseur central, est également intéressé par Leonardo Balerdi. L’été dernier, la Juve avait déjà tenté de recruter le défenseur central de l’Olympique de Marseille… en vain. La question est maintenant de savoir qui de Beraldo ou du capitaine phocéen sera la priorité de la Juventus Turin en défense centrale l’été prochain.
Il y a en tout cas fort à parier que c’est en Ligue 1 que la Vieille Dame recrutera son prochain défenseur. Du côté de Paris, on ne s’opposera pas à un départ de l’international brésilien (5 sélections) à condition toutefois de s’y retrouver financièrement en récupérant au moins la somme investie pour le faire venir il y a un an et demi, à savoir 20 millions d’euros.
0
