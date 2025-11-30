PSG : Beraldo vendu pour 35ME à Chelsea, une offre de rêve

ICONSPORT_264442_0204
En manque de temps de jeu au PSG, Lucas Beraldo avait demandé à quitter les champions d'Europe l'été dernier. En vain. Son nom circule d'une bien étrange manière du côté de Londres, et plus précisément à Chelsea.
Arrivé au Paris Saint-Germain en même temps que son compatriote Gabriel Moscardo, Lucas Beraldo a bien du mal à convaincre Luis Enrique. Même si le défenseur brésilien a du temps de jeu, ses prestations sont trop inégales pour qu'il devienne un titulaire indiscutable chez les champions d'Europe. On se souvient que l'été dernier, dans la foulée de la défaite face à Chelsea en finale du Mondial des clubs, Beraldo avait demandé un bon de sortie au PSG, lequel ne lui a pas accordé. Mais, ce dimanche, le site anglais Londonworld.com, estime que la signature du défenseur brésilien à Chelsera serait la meilleure opération du prochain mercato d'hiver. En étudiant les mouvements sur FM26, Kurtis Leyland, journaliste spécialiste du football, voit bien les Blues passer à l'action en janvier prochain.

De FM26 à Chelsea, la carrière de Beraldo bouleversée ?

Même si tout cela relève encore du football fiction, notre confrère estime que Chelsea fera une bonne affaire si le club londonien, actuel troisième de Premier League, réussit à s'offrir Lucas Beraldo pour 35 millions d'euros. « L'international brésilien de 22 ans a disputé 38 matchs avec le club de la capitale la saison dernière, contribuant à faire du PSG la première équipe française à réaliser le triplé continental et la deuxième équipe de Ligue 1 à remporter la compétition après Marseille en 1993. Beraldo est principalement utilisé en défense centrale par Luis Enrique, mais il peut également évoluer au poste d'arrière gauche. Ce serait un recrutement judicieux dans la réalité, compte tenu des blessures récurrentes de Levi Colwill. Et cela même s'il est fort improbable que Chelsea obtienne Beraldo pour moins de 35 millions d’euros », précise Kurtis Leyland, qui espère que les dirigeants de Chelsea suivront ses recommandations...et celles du jeu de management.

