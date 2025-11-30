PSG : Beraldo vendu pour 35ME à Chelsea, une offre de rêve

En manque de temps de jeu au PSG, Lucas Beraldo avait demandé à quitter les champions d'Europe l'été dernier. En vain. Son nom circule d'une bien étrange manière du côté de Londres, et plus précisément à Chelsea.

Arrivé au Paris Saint-Germain en même temps que son compatriote Gabriel Moscardo, Lucas Beraldo a bien du mal à convaincre Luis Enrique. Même si le défenseur brésilien a du temps de jeu, ses prestations sont trop inégales pour qu'il devienne un titulaire indiscutable chez les champions d'Europe. On se souvient que l'été dernier, dans la foulée de la défaite face à Chelsea en finale du Mondial des clubs, Beraldo avait demandé un bon de sortie au PSG , lequel ne lui a pas accordé. Mais, ce dimanche, le site anglais Londonworld.com , estime que la signature du défenseur brésilien à Chelsera serait la meilleure opération du prochain mercato d'hiver. En étudiant les mouvements sur FM26, Kurtis Leyland, journaliste spécialiste du football, voit bien les Blues passer à l'action en janvier prochain.

De FM26 à Chelsea, la carrière de Beraldo bouleversée ?