CdF : Nice accepte sa défaite contre l'ASSE

OGC Nice21 déc. , 11:30
parMehdi Lunay
Battu lors de ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues, Nice a l'occasion de se relancer dimanche en affrontant l'AS Saint-Etienne (L2) en coupe. Une rencontre à la portée des Aiglons...sauf pour le président Jean-Pierre Rivère.
Jouer un match de coupe de France avant la trêve, c'est une idée modérément appréciée par les clubs. Elle a néanmoins un avantage, celle de finir sur une note positive avant deux semaines d'arrêt. L'OGC Nice serait inspiré de sauter sur l'occasion. Les Aiglons connaissent une grave crise sportive après 9 défaites de rang toutes compétitions confondues. 13e de Ligue 1, le club azuréen a vu son président Fabrice Bocquet jeter l'éponge dans la semaine. Il a été remplacé par son prédécesseur au poste Jean-Pierre Rivère, revenu au club avec Maurice Cohen pour une mission commando.

Nice accepte déjà la défaite en coupe

Les deux anciens présidents du Gym reviennent sauver leur club de cœur. S'ils affichent un bon bilan sportif lors de leurs mandats passés, ils ont pourtant affiché un discours défaitiste dès leur arrivée. Alors que Nice accueille Saint-Etienne ce dimanche en 32e de finale de la Coupe de France, Jean-Pierre Rivère ne demandait même pas un succès à ses joueurs. Une défaite à domicile contre le deuxième de Ligue 2 ne le gêne absolument pas.
« On ne va pas gagner peut-être dimanche. Mais ce n’est pas grave. L’objectif… bien sûr qu’on a tous envie de gagner dimanche. Mais l’objectif, c’est le maintien », a t-il lâché en conférence de presse. Des paroles qui ont choqué certains supporters niçois et mis en lumière la grande crise de confiance qui frappe l'OGCN en interne. Cela peut aussi galvaniser l'ASSE même si son entraîneur Eirik Horneland est aussi dans la tempête. Un revers dimanche pourrait sceller l'avenir du Norvégien sur le banc des Verts.

Coupe de France

21 décembre 2025 à 14:45
Nice
14:45
Saint-Étienne
Derniers commentaires

TV : Pierre Ménès annonce un désastre sur Ligue1+

Oui mais rien a foutre de la NBA, Wimbledon, la Liga, la Bundesliga, la Cup, le tennis féminin.... Le seul truc intéressant c'est la L1 et juste l'OL et mettre 20 balles pour suivre tout leur match, j'achète !

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Ne parle pas trop vite, quand le Qatar aura son stade a paris y aura aussi un naming, on appel ca du business qui rapporte plus dans les caisses du club

Aucun accord, le PSG zappe ce transfert à 75 ME

T’as pas honte fa(r)cy de caca..?

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Tout les stade c'est comme ca, c'est le marketing qui veux ca , c'est de partout pareille

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Ca deviendra le Chavroux Velodrome 😂 C'est si pitoyable ces stades sous naming qui changent de nom toutes les X années...et ca parle d'âme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

