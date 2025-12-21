La police arrête un ex-défenseur de l'OM à Versailles

Passé par l’OM de 2022 à 2023, Isaak Touré n’a pas laissé de grands souvenirs à l’OM et sa carrière peine à décoller.

Géant de 2m06, Isaak Touré n’a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters de l’Olympique de Marseille. Son passage dans la cité phocéenne a été relativement court et on ne peut pas dire que le joueur qui a fait son retour à Lorient ait vraiment eu sa chance sur le long terme. La carrière de l’ancien espoir français peine vraiment à décoller et les informations livrées par Le Parisien ne vont pas arranger les choses. Le quotidien régional nous apprend que le défenseur des Merlus (22 ans) a été arrêté par la police à Versailles alors qu’il roulait à bord de sa Lamborghini Urus. Jusque là, rien de particulier à signaler puisqu’il n’est pas question ici d’excès de vitesse ou d’accident de la route.

Néanmoins, Isaak Touré a été contrôlé avec un permis de conduire invalide par les forces de l’ordre puisque le joueur du FC Lorient n’a plus aucun point. La tuile pour l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, qui a ensuite été auditionné au commissariat de Versailles. Un épisode assez embarrassant pour Isaak Touré, dont la saison 2025-2026 ressemble à un calvaire du côté de Lorient, où il ne compte aucune apparition en Ligue 1 . Le défenseur né à Gonesse a pour l’instant été contraint de se contenter de 3 matchs avec l’équipe réserve qui évolue en National 2. Pas vraiment satisfaisant pour un joueur autour de qui les espoirs étaient bien réelles au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille en 2022.