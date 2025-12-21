ICONSPORT_163890_0022

La police arrête un ex-défenseur de l'OM à Versailles

Lorient21 déc. , 10:20
parCorentin Facy
0
Passé par l’OM de 2022 à 2023, Isaak Touré n’a pas laissé de grands souvenirs à l’OM et sa carrière peine à décoller.
Géant de 2m06, Isaak Touré n’a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters de l’Olympique de Marseille. Son passage dans la cité phocéenne a été relativement court et on ne peut pas dire que le joueur qui a fait son retour à Lorient ait vraiment eu sa chance sur le long terme. La carrière de l’ancien espoir français peine vraiment à décoller et les informations livrées par Le Parisien ne vont pas arranger les choses. Le quotidien régional nous apprend que le défenseur des Merlus (22 ans) a été arrêté par la police à Versailles alors qu’il roulait à bord de sa Lamborghini Urus. Jusque là, rien de particulier à signaler puisqu’il n’est pas question ici d’excès de vitesse ou d’accident de la route.
Néanmoins, Isaak Touré a été contrôlé avec un permis de conduire invalide par les forces de l’ordre puisque le joueur du FC Lorient n’a plus aucun point. La tuile pour l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, qui a ensuite été auditionné au commissariat de Versailles. Un épisode assez embarrassant pour Isaak Touré, dont la saison 2025-2026 ressemble à un calvaire du côté de Lorient, où il ne compte aucune apparition en Ligue 1. Le défenseur né à Gonesse a pour l’instant été contraint de se contenter de 3 matchs avec l’équipe réserve qui évolue en National 2. Pas vraiment satisfaisant pour un joueur autour de qui les espoirs étaient bien réelles au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille en 2022.
S. Toure

S. Toure

FranceFrance Âge 22 Défenseur
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280040_0008
PSG

Dayot Upamecano au PSG, c'est tranché

ICONSPORT_279926_0354
OL

CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment

ICONSPORT_270064_0079
OM

OM : Medina de retour dans le groupe

ICONSPORT_277550_0014
PSG

CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay

Fil Info

21 déc. , 11:00
Dayot Upamecano au PSG, c'est tranché
21 déc. , 10:40
CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment
21 déc. , 10:29
OM : Medina de retour dans le groupe
21 déc. , 10:26
CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay
21 déc. , 10:00
OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider
21 déc. , 9:40
Maroc - Comores : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier match de la CAN ?
21 déc. , 9:20
Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise
21 déc. , 9:00
Un international marocain à Nantes, ça chauffe

Derniers commentaires

OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider

la conccurence est peu rude là!

Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise

c cool ces 3 retours de longues dates ! et pas des moindres. 3 recrues. se focaliser juste sur un 10 et pourquoi pas Ordonnez en prime

La CAN supprimée, révolution en Afrique

comme un appart au Qatar par ex?

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

comment faire face à des fonds illimités et une equité inexistante? c est un pays ultra riche qui dirige la L1. l Europe et qui achete ce qu il veut et qui il veut

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

Depuis d'autres on fait pire que Longoria mais personne ne s'offusque bizarre 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading