ICONSPORT_278597_0014

L'OL sacrifie Mikautadze, son entourage fait un aveu

OL21 déc. , 12:40
parCorentin Facy
0
Georges Mikautadze voulait rester à l’OL l’été dernier, mais le club rhodanien l’a finalement sacrifié pour équilibrer ses comptes. Son adaptation prend du temps en Espagne, ce qui n’étonne pas son entourage.
Une saison à l’Olympique Lyonnais et puis c’est tout. Georges Mikautadze souhaitait rester mais le club rhodanien n’a finalement pas eu d’autre choix que de le vendre l’été dernier dans les derniers jours du mercato. Après s’être déjà séparés de Rayan Cherki ou encore de Lucas Perri, les dirigeants de l’OL devaient boucler une dernière grosse vente pour équilibrer leurs comptes. Malick Fofana a refusé tout départ et c’est donc l’international géorgien de 25 ans qui a fait ses valises, direction Villarreal, qui a payé 35 millions d’euros pour le faire venir.
Sur le plan collectif, tout se passe bien pour Georges Mikautadze puisque l’équipe de Marcelino réalise un très gros début de saison en Liga avec une superbe troisième place. Individuellement en revanche, c’est plus difficile pour le natif de Lyon, qui n’a marqué que 3 buts et délivré 2 passes décisives en Liga. Rien de vraiment très étonnant selon son entourage, qui s’est confié à RMC.
« Depuis sa réalisation contre le Real, il n’a inscrit que 2 buts en 11 rencontres, et joué 54 minutes en moyenne. Autour du joueur, on évoque une période d’adaptation. Un changement de pays, de style de jeu, d’équipe auquel il va falloir entièrement s'habituer. L’international géorgien veut faire mieux, et sait aussi que le prix de son transfert implique forcément des attentes importantes autour de lui » souligne le journaliste Edgar Groleau.
G. Mikautadze

G. Mikautadze

FranceFrance Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs8
Buts7
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs10
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Entre le changement de championnat et les attentes après un très gros transfert, Georges Mikautadze éprouve logiquement quelques difficultés dans son nouveau club. Il reste malgré tout un joueur régulièrement utilisé par Marcelino avec un temps de jeu avoisinant les 60 minutes par match en moyenne. Il ne reste plus à Georges Mikautadze de trouver de la régularité pour s’imposer à Villarreal comme il était en train de le faire à l’OL avant d’être sacrifié par Matthieu Louis-Jean et Michele Kang pour des raisons financières.
0
