Luis Enrique a des idées très précises concernant son équipe-type, et l'entraîneur du PSG sait que l'un de ses joueurs n'apprécie pas d'être considéré comme un plan B. Lucas Beraldo, c'est de lui qu'il s'agit, a donc une nouvelle fois demandé à partir.

La rumeur avait circulé, juste après la défaite du Paris Saint-Germain en finale du Mondial des clubs, que Lucas Beraldo avait aussitôt demandé aux dirigeants du club de la capitale de le laisser partir au mercato d'été. Mais cela n'a pas été le cas, Nasser Al-Khelaifi et Luis Compas ayant demandé l'avis de Luis Enrique, lequel s'était opposé au départ du défenseur brésilien. Pour le technicien du PSG, même s'il n'est pas un titulaire en puissance, l'international de 21 ans peut avoir un rôle à tenir dans son vestiaire. Et cela a été le cas depuis le début, notamment en raison des blessures qui n'ont pas épargné le secteur défensif parisien. Cependant, Lucas Beraldo, loin d'être irréprochable, n'a pas réellement changé d'avis confirme L'Equipe à quelques heures du déplacement du Paris Saint-Germain à Lorient.

Lucas Beraldo et le PSG, c'est compliqué

Même s'il a eu du temps de jeu, sans réellement convaincre, Lucas Beraldo est toujours déterminé à partir et même dès le mois de janvier prochain et le défenseur a donc prévenu ses dirigeants qu'il souhaitait pouvoir avoir un bon de sortie au mercato d'hiver. Malgré ses 813 minutes cette saison, Beraldo souhaite être un titulaire indiscutable et il sait que cela ne sera jamais le cas au Paris Saint-Germain. Selon nos confrères du quotidien sportif, même si le joueur arrivé de Sao Paulo en janvier 2024 pour 20 millions d'euros a clairement le souhait de partir, telle n'est pour l'instant pas l'intention des champions d'Europe. Luis Campos va donc devoir faire comprendre à Lucas Beraldo qu'il finira au moins cette saison avec son club actuel, sauf si d'un seul coup Luis Enrique trouve un défenseur capable de rejoindre Paris en janvier, tout cela en acceptant de ne pas être un titulaire en puissance.

Ainsi va la vie au sein d'un club où il faut se battre pour être dans le onze de départ, et où pour l'instant tout le monde l'accepte, sauf Lucas Beraldo. Ce dernier risque donc de déchanter encore une fois lors du prochain mercato d'hiver, d'autant que l'entraîneur du Paris Saint-Germain compte sur lui et l'a clairement dit avant le match de ce mercredi à Lorient : « Beraldo c’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon et sa capacité de défendre intelligemment. C’est difficile d’être un joueur important au PSG. »