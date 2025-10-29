ICONSPORT_264442_0204
Lucas Beraldo a demandé à partir du PSG

« Je veux partir du PSG » : Paris refuse la demande de Beraldo

PSG29 oct. , 8:40
parClaude Dautel
3
Luis Enrique a des idées très précises concernant son équipe-type, et l'entraîneur du PSG sait que l'un de ses joueurs n'apprécie pas d'être considéré comme un plan B. Lucas Beraldo, c'est de lui qu'il s'agit, a donc une nouvelle fois demandé à partir.
La rumeur avait circulé, juste après la défaite du Paris Saint-Germain en finale du Mondial des clubs, que Lucas Beraldo avait aussitôt demandé aux dirigeants du club de la capitale de le laisser partir au mercato d'été. Mais cela n'a pas été le cas, Nasser Al-Khelaifi et Luis Compas ayant demandé l'avis de Luis Enrique, lequel s'était opposé au départ du défenseur brésilien. Pour le technicien du PSG, même s'il n'est pas un titulaire en puissance, l'international de 21 ans peut avoir un rôle à tenir dans son vestiaire. Et cela a été le cas depuis le début, notamment en raison des blessures qui n'ont pas épargné le secteur défensif parisien. Cependant, Lucas Beraldo, loin d'être irréprochable, n'a pas réellement changé d'avis confirme L'Equipe à quelques heures du déplacement du Paris Saint-Germain à Lorient.

Lucas Beraldo et le PSG, c'est compliqué

Même s'il a eu du temps de jeu, sans réellement convaincre, Lucas Beraldo est toujours déterminé à partir et même dès le mois de janvier prochain et le défenseur a donc prévenu ses dirigeants qu'il souhaitait pouvoir avoir un bon de sortie au mercato d'hiver. Malgré ses 813 minutes cette saison, Beraldo souhaite être un titulaire indiscutable et il sait que cela ne sera jamais le cas au Paris Saint-Germain. Selon nos confrères du quotidien sportif, même si le joueur arrivé de Sao Paulo en janvier 2024 pour 20 millions d'euros a clairement le souhait de partir, telle n'est pour l'instant pas l'intention des champions d'Europe. Luis Campos va donc devoir faire comprendre à Lucas Beraldo qu'il finira au moins cette saison avec son club actuel, sauf si d'un seul coup Luis Enrique trouve un défenseur capable de rejoindre Paris en janvier, tout cela en acceptant de ne pas être un titulaire en puissance.
Ainsi va la vie au sein d'un club où il faut se battre pour être dans le onze de départ, et où pour l'instant tout le monde l'accepte, sauf Lucas Beraldo. Ce dernier risque donc de déchanter encore une fois lors du prochain mercato d'hiver, d'autant que l'entraîneur du Paris Saint-Germain compte sur lui et l'a clairement dit avant le match de ce mercredi à Lorient : « Beraldo c’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon et sa capacité de défendre intelligemment. C’est difficile d’être un joueur important au PSG. »
3
Derniers commentaires

L'OM prépare une offre historique avec Endrick

Endrick ça a ete beaucoup de promesses et rien du tout a la fin. Les 2 derniers entraîneurs du Real n'en ont pas voulu, pas certain que ce soit une bonne pioche avec un prêt sans OA pour 6 mois. Même pas certain qu'il serait titulaire indiscutable à l'OM

« Je veux partir du PSG » : Paris refuse la demande de Beraldo

Beraldo a la coupe du monde en vue et il sait qu'il risque de la manquer s'il ne joue pas. Dans la hiérarchie il est le 5eme défenseur central cette saison. Sa demande de départ est logique, si le PSG trouve un remplaçant cet hiver il partira sinon il finira la saison, mais on peut comprendre son point de vue

L'OL tout proche de signer un international polonais

Vous voulez nous refiler tous les milieux de terrain d'Europe ?

Nantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècle

Et quelques jeunes d'avenir . La pouponnière nantaise va voir éclore de nouveaux talents , équipe à suivre

OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

Tu me diras , jouer avec 6 milieux , 3 défensifs et 3 offensifs qui peuvent se projeter moi je suis partant la France dans les années 80 jouait avec 3 milieux offensifs et ça marchait

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

