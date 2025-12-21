CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay

Comme à son habitude en Coupe de France, le Paris Saint-Germain a été très classe avec son adversaire de niveau inférieur à l’issue du match contre Fontenay-le-Comte, pensionnaire de National 3.

Samedi soir, les joueurs de Fontenay-le-Comte, équipe de National 3, ont vécu un rêve éveillé en affrontant les stars du Paris Saint-Germain dans un stade de la Beaujoire archi-comble. Une belle fête pour les amateurs et cela malgré la défaite 0-4 contre le champion d’Europe en titre lors de ces 32es de finale de la Coupe de France. Ce dimanche au lendemain de la qualification parisienne, on apprend par Ici Paris Île-de-France que comme à son habitude, Nasser Al-Khelaïfi a fait le choix de laisser sa part de la recette du match à son adversaire.

Un joli geste « et une habitude » de la part du PSG en Coupe de France comme le souligne notre confrère Bruno Salomon sur X. Les joueurs du Paris Saint-Germain vont quant à eux pouvoir profiter d’un peu de repos après cette qualification. En effet, le journaliste indique que le club parisien a accordé une semaine de vacance à ses joueurs. La reprise de l’entraînement est prévue le mardi 30 décembre prochain à 17 heures, à cinq jours de la réception du Paris FC lors de la 17e journée de Ligue 1.