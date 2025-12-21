ICONSPORT_279602_0049

Le Real Madrid refuse les 80 millions d'euros du PSG

PSG21 déc. , 12:00
Peu utilisé par Xabi Alonso en début de saison, Rodrygo est régulièrement cité sur le départ du côté du Real Madrid. Mais le PSG, qui a manifesté son intérêt pour le Brésilien, va finalement devoir patienter.
Xabi Alonso traverse une véritable zone de turbulences au Real Madrid. Menacé et critiqué, l’entraîneur espagnol a toutefois réussi à sauver sa peau avant Noël grâce à un match encourageant malgré la défaite contre Manchester City avant trois victoires de suite face à Alavès, Talavera et Séville. Un joueur s’est distingué durant ces quatre matchs, il s’agit de Rodrygo. Une vraie surprise quand on sait à quel point l’international brésilien a d’abord été mis à l’écart par Xabi Alonso lors des premiers mois de compétition.
Le Real Madrid était même ouvert à un départ de son ailier de 24 ans, fixant son prix à seulement 80 millions d’euros. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui avait manifesté son intérêt selon la presse espagnole. Avec cette série de bons matchs de la part de Rodrygo, la donne a néanmoins changé selon Defensa Central. Et pour cause, le média spécialisé nous apprend que Xabi Alonso est désormais très ferme quant à l’avenir du joueur de la Seleçao.
Plus question désormais pour l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen d’ouvrir la porte à un départ de Rodrygo au mois de janvier et cela peu importe le montant des potentielles offres. Même si le Real Madrid avait accepté l'idée d'un transfert au PSG, cela n’est donc plus d’actualité. Xabi Alonso a reconnu en interne son erreur de ne pas avoir suffisamment utilisé Rodrygo lors des premiers mois et il souhaite y remédier lors de la seconde partie de saison en utilisant le joueur brésilien dans le couloir droit avec Mbappé dans l’axe et Vinicius à gauche.

Lire aussi

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canonRodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon
Le Paris Saint-Germain, qui apprécie la polyvalence, l’état d’esprit et la générosité de Rodrygo sur le terrain, va donc devoir oublier cette piste, tout du moins pour cet hiver. La porte pourrait s’ouvrir de nouveau d’ici quelques mois, probablement lors du prochain mercato estival, puisque Rodrygo sera en fin de contrat en 2027. Le Real devra donc rapidement se positionner sur un départ ou sur une prolongation pour le joueur passé par Santos.
