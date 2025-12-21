ICONSPORT_266359_0002

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

OM21 déc. , 12:20
parCorentin Facy
6
L’Olympique de Marseille et l’Orange Vélodrome, c’est bientôt fini puisque le contrat de naming du stade dans lequel évolue le club phocéen expire à la fin de la saison.
Depuis juin 2016, l’Olympique de Marseille évolue dans ce qui a été nommé contractuellement l’Orange Vélodrome. Un contrat de naming pour une durée de 10 ans avait été signé entre le club phocéen et l’opérateur téléphone. Ce contrat qui rapportait 2 millions d’euros par an à l’OM va expirer à la fin de la saison 2025-2026 et selon les informations du site spécialisé Sport Business, il est désormais acté que ce contrat ne sera pas renouvelé. En effet, l’appellation « Orange Vélodrome » ne sera plus d’actualité dans six mois.
Un changement à venir pour les supporters olympiens, qui s’étaient plutôt bien accommodés de ce naming même si les puristes du Boulevard-Michelet n’ont cessé d’appeler leur stade le Vélodrome. Des négociations vont maintenant se tenir entre Pablo Longoria et de nouvelles entreprises pour un nouveau contrat de naming. Une opportunité pour l’actuel troisième du championnat de France de Ligue 1, qui espère revoir à la hausse le montant de 2 millions d’euros par an quand on sait par exemple que Spotify débourse 20 millions d’euros à l’année pour le naming du Camp Nou à Barcelone.

L'OM et Orange, c'est terminé

Une somme que l’Olympique de Marseille n’a aucun espoir d’atteindre, mais Pablo Longoria espère toutefois réduire cet écart monumental avec le futur contrat de naming qui sera signé dans les mois à venir. Un dossier sur lequel travaille notamment le directeur général Alessandro Antonello, passé par l’Inter Milan et qui a rejoint l’OM au mois de juin 2025. Reste maintenant à voir quelle entreprise parviendra à trouver un accord avec le club phocéen pour poser son nom et son logo sur la façade du mythique stade Vélodrome. La source précise qu’en cas d’offre « alléchante » et impossible à refuser, la porte n’est pas définitivement fermée pour Orange. Mais l’entreprise devra revoir considérablement à la hausse sa proposition par rapport au contrat signé il y a dix ans.
6
Derniers commentaires

TV : Pierre Ménès annonce un désastre sur Ligue1+

Oui mais rien a foutre de la NBA, Wimbledon, la Liga, la Bundesliga, la Cup, le tennis féminin.... Le seul truc intéressant c'est la L1 et juste l'OL et mettre 20 balles pour suivre tout leur match, j'achète !

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Ne parle pas trop vite, quand le Qatar aura son stade a paris y aura aussi un naming, on appel ca du business qui rapporte plus dans les caisses du club

Aucun accord, le PSG zappe ce transfert à 75 ME

T’as pas honte fa(r)cy de caca..?

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Tout les stade c'est comme ca, c'est le marketing qui veux ca , c'est de partout pareille

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Ca deviendra le Chavroux Velodrome 😂 C'est si pitoyable ces stades sous naming qui changent de nom toutes les X années...et ca parle d'âme

Loading