L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

L’Olympique de Marseille et l’Orange Vélodrome, c’est bientôt fini puisque le contrat de naming du stade dans lequel évolue le club phocéen expire à la fin de la saison.

Depuis juin 2016, l’Olympique de Marseille évolue dans ce qui a été nommé contractuellement l’Orange Vélodrome. Un contrat de naming pour une durée de 10 ans avait été signé entre le club phocéen et l’opérateur téléphone. Ce contrat qui rapportait 2 millions d’euros par an à l’OM va expirer à la fin de la saison 2025-2026 et selon les informations du site spécialisé Sport Business, il est désormais acté que ce contrat ne sera pas renouvelé. En effet, l’appellation « Orange Vélodrome » ne sera plus d’actualité dans six mois.

Un changement à venir pour les supporters olympiens, qui s’étaient plutôt bien accommodés de ce naming même si les puristes du Boulevard-Michelet n’ont cessé d’appeler leur stade le Vélodrome. Des négociations vont maintenant se tenir entre Pablo Longoria et de nouvelles entreprises pour un nouveau contrat de naming. Une opportunité pour l’actuel troisième du championnat de France de Ligue 1 , qui espère revoir à la hausse le montant de 2 millions d’euros par an quand on sait par exemple que Spotify débourse 20 millions d’euros à l’année pour le naming du Camp Nou à Barcelone.

L'OM et Orange, c'est terminé

Une somme que l’Olympique de Marseille n’a aucun espoir d’atteindre, mais Pablo Longoria espère toutefois réduire cet écart monumental avec le futur contrat de naming qui sera signé dans les mois à venir. Un dossier sur lequel travaille notamment le directeur général Alessandro Antonello, passé par l’Inter Milan et qui a rejoint l’OM au mois de juin 2025. Reste maintenant à voir quelle entreprise parviendra à trouver un accord avec le club phocéen pour poser son nom et son logo sur la façade du mythique stade Vélodrome. La source précise qu’en cas d’offre « alléchante » et impossible à refuser, la porte n’est pas définitivement fermée pour Orange. Mais l’entreprise devra revoir considérablement à la hausse sa proposition par rapport au contrat signé il y a dix ans.