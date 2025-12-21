OM : Medina de retour dans le groupe

ICONSPORT_270064_0079

Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe de 21 joueurs pour le déplacement à Bourg-en-Bresse ce dimanche en 32e de finale de la Coupe de France.
L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est privé de Nayef Aguerd et de Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont rejoint leur sélection pour disputer la CAN 2025. De retour à l’entraînement cette semaine, Amine Gouiri et Hamed Traoré sont encore un peu juste pour figurer dans le groupe. Facundo Medina effectue en revanche son grand retour après plusieurs mois d’absence. Le jeune Darryl Bakola est également absent dans un groupe qui compte Neal Maupay.
Loading