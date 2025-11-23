PSG : Beraldo sacrifié au mercato, c'est tranché

Titulaire contre Le Havre samedi au Parc des Princes, Lucas Beraldo a encore livré une prestation décevante. De quoi envisager un départ du PSG cet hiver ? Certainement pas pour Luis Enrique, qui soutient son défenseur.

Désireux de préserver un maximum de ses cadres au retour de la trêve internationale, Luis Enrique avait notamment fait le choix de se passer de Marquinhos et de Willian Pacho pour la réception du Havre ce samedi en Ligue 1 . Illya Zabarnyi était donc associé à Lucas Beraldo en défense centrale. Si l’Ukrainien a livré une prestation plutôt sobre et efficace, on ne peut pas en dire autant de l’international brésilien. Comme trop souvent, le gaucher de 21 ans a déçu, se montrant bien trop fébrile sur les attaques havraises, qui sont principalement passées dans sa zone.

Un départ lors du prochain mercato hivernal n’est d’ailleurs pas à exclure alors que le joueur est très apprécié en Turquie et qu’il souhaite retrouver du temps de jeu dans l’optique de la Coupe du monde 2026. Luis Enrique ne l’entend cependant pas de cette oreille. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG a volé au secours de Lucas Beraldo, confirmant par ailleurs qu’il comptait sur lui pour la deuxième partie de la saison.

Le PSG soutient Lucas Beraldo

« Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, de la personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente » a soufflé Luis Enrique en conférence de presse au sujet de Lucas Beraldo, avant de conclure. « Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe » a analysé Luis Enrique. L’entraîneur parisien compte sur le Brésilien même si ce dernier est indiscutablement n°4 dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Marquinhos, Pacho et Zabarnyi. Reste à voir si l’ancien joueur de Sao Paulo acceptera ce rôle ou s’il fera le forcing pour quitter le PSG au mercato d’hiver.