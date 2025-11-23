ICONSPORT_268468_0327 (2)

PSG : Beraldo sacrifié au mercato, c'est tranché

PSG23 nov. , 15:30
parCorentin Facy
2
Titulaire contre Le Havre samedi au Parc des Princes, Lucas Beraldo a encore livré une prestation décevante. De quoi envisager un départ du PSG cet hiver ? Certainement pas pour Luis Enrique, qui soutient son défenseur.
Désireux de préserver un maximum de ses cadres au retour de la trêve internationale, Luis Enrique avait notamment fait le choix de se passer de Marquinhos et de Willian Pacho pour la réception du Havre ce samedi en Ligue 1. Illya Zabarnyi était donc associé à Lucas Beraldo en défense centrale. Si l’Ukrainien a livré une prestation plutôt sobre et efficace, on ne peut pas en dire autant de l’international brésilien. Comme trop souvent, le gaucher de 21 ans a déçu, se montrant bien trop fébrile sur les attaques havraises, qui sont principalement passées dans sa zone.
Un départ lors du prochain mercato hivernal n’est d’ailleurs pas à exclure alors que le joueur est très apprécié en Turquie et qu’il souhaite retrouver du temps de jeu dans l’optique de la Coupe du monde 2026. Luis Enrique ne l’entend cependant pas de cette oreille. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG a volé au secours de Lucas Beraldo, confirmant par ailleurs qu’il comptait sur lui pour la deuxième partie de la saison.

Le PSG soutient Lucas Beraldo 

« Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, de la personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente » a soufflé Luis Enrique en conférence de presse au sujet de Lucas Beraldo, avant de conclure. « Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe » a analysé Luis Enrique. L’entraîneur parisien compte sur le Brésilien même si ce dernier est indiscutablement n°4 dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Marquinhos, Pacho et Zabarnyi. Reste à voir si l’ancien joueur de Sao Paulo acceptera ce rôle ou s’il fera le forcing pour quitter le PSG au mercato d’hiver.
2
Derniers commentaires

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

t es gentil gamin

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Il est pas a vendre Greenwood

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

