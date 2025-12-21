CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais fait son entrée en coupe de France face au voisin de Saint-Cyr Collonges (Régional 1). Une rencontre tranquille sur le papier pour l'OL. Néanmoins, l'entraîneur adverse a l'espoir de créer une immense surprise.

Une belle fête des voisins avant Noël. Voilà comment résumer l'affrontement déséquilibré entre l' Olympique Lyonnais , 5e de Ligue 1, et le FC Saint-Cyr Collonges, club de Régional 1. 5 divisions séparent donc les professionnels des amateurs. La tâche du petit est d'autant plus difficile qu'il affrontera l'OL dans son antre du Groupama Stadium. Une inversion voulue par Saint-Cyr Collonges mais qui arrange clairement les Gones sur le plan sportif. Les joueurs lyonnais évolueront sur un terrain qu'ils connaissent et éviteront le bourbier d'un plus petit stade.

L'OL piégé chez lui, il y croit

Impossible ou presque d'imaginer l'OL se faire sortir chez lui. Cependant, il faut rappeler que les joueurs de Paulo Fonseca sont très fatigués après 22 matchs disputés en 4 mois. Surtout, Lyon reste sur une élimination surprise en coupe de France la saison passée. Le septuple champion de France était tombé dès les 16es de finale contre Bourgoin-Jallieu, une formation de National 3. Un épisode dont se souvient parfaitement Clément Guillot, l'entraîneur de Saint-Cyr Collonges. Cela lui donne de l'espoir pour dimanche auquel il ajoute un détail observé dans la saison de l'OL en Ligue 1.

« On a regardé les statistiques, on a vu que l’OL performait plus contre les grosses équipes que contre les équipes de bas de tableau. Après, ça reste des équipes de bas de tableau de Ligue 1, pas de bas de tableau de R1 (rires). Mais effectivement, on a ça en tête. On sait aussi que l’année dernière, ils se sont fait éliminer de manière assez précoce contre un club amateur, même si c’était dans un contexte différent parce que c’était en déplacement à Bourgoin-Jallieu, sur le terrain de Bourgoin, qui était en National 3. Alors que nous, on est en R1, et on va se déplacer au Groupama Stadium. Mais effectivement, ce sont des éléments qu’on ajoute dans la balance pour se dire pourquoi pas et jouer le coup à fond. Et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer », a confié le technicien au site MadeInFoot.

Une telle performance constituerait l'un des exploits majeurs de l'histoire de l'épreuve mais surtout une humiliation inédite pour un club comme l'Olympique Lyonnais. Autant dire que Paulo Fonseca a tout mis en œuvre pour avertir ses troupes avant les vacances tant méritées.