ICONSPORT_279926_0354
Tyler MORTON (OL)

CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment

OL21 déc. , 10:40
parMehdi Lunay
0
Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais fait son entrée en coupe de France face au voisin de Saint-Cyr Collonges (Régional 1). Une rencontre tranquille sur le papier pour l'OL. Néanmoins, l'entraîneur adverse a l'espoir de créer une immense surprise.
Une belle fête des voisins avant Noël. Voilà comment résumer l'affrontement déséquilibré entre l'Olympique Lyonnais, 5e de Ligue 1, et le FC Saint-Cyr Collonges, club de Régional 1. 5 divisions séparent donc les professionnels des amateurs. La tâche du petit est d'autant plus difficile qu'il affrontera l'OL dans son antre du Groupama Stadium. Une inversion voulue par Saint-Cyr Collonges mais qui arrange clairement les Gones sur le plan sportif. Les joueurs lyonnais évolueront sur un terrain qu'ils connaissent et éviteront le bourbier d'un plus petit stade.

L'OL piégé chez lui, il y croit 

Impossible ou presque d'imaginer l'OL se faire sortir chez lui. Cependant, il faut rappeler que les joueurs de Paulo Fonseca sont très fatigués après 22 matchs disputés en 4 mois. Surtout, Lyon reste sur une élimination surprise en coupe de France la saison passée. Le septuple champion de France était tombé dès les 16es de finale contre Bourgoin-Jallieu, une formation de National 3. Un épisode dont se souvient parfaitement Clément Guillot, l'entraîneur de Saint-Cyr Collonges. Cela lui donne de l'espoir pour dimanche auquel il ajoute un détail observé dans la saison de l'OL en Ligue 1.
« On a regardé les statistiques, on a vu que l’OL performait plus contre les grosses équipes que contre les équipes de bas de tableau. Après, ça reste des équipes de bas de tableau de Ligue 1, pas de bas de tableau de R1 (rires). Mais effectivement, on a ça en tête. On sait aussi que l’année dernière, ils se sont fait éliminer de manière assez précoce contre un club amateur, même si c’était dans un contexte différent parce que c’était en déplacement à Bourgoin-Jallieu, sur le terrain de Bourgoin, qui était en National 3. Alors que nous, on est en R1, et on va se déplacer au Groupama Stadium. Mais effectivement, ce sont des éléments qu’on ajoute dans la balance pour se dire pourquoi pas et jouer le coup à fond. Et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer », a confié le technicien au site MadeInFoot.

Lire aussi

L'OL sans Tagliafico contre Saint-Cyr CollongesL'OL sans Tagliafico contre Saint-Cyr Collonges
Une telle performance constituerait l'un des exploits majeurs de l'histoire de l'épreuve mais surtout une humiliation inédite pour un club comme l'Olympique Lyonnais. Autant dire que Paulo Fonseca a tout mis en œuvre pour avertir ses troupes avant les vacances tant méritées.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280040_0008
PSG

Dayot Upamecano au PSG, c'est tranché

ICONSPORT_270064_0079
OM

OM : Medina de retour dans le groupe

ICONSPORT_277550_0014
PSG

CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay

Fil Info

21 déc. , 11:00
Dayot Upamecano au PSG, c'est tranché
21 déc. , 10:29
OM : Medina de retour dans le groupe
21 déc. , 10:26
CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay
21 déc. , 10:20
La police arrête un ex-défenseur de l'OM à Versailles
21 déc. , 10:00
OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider
21 déc. , 9:40
Maroc - Comores : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier match de la CAN ?
21 déc. , 9:20
Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise
21 déc. , 9:00
Un international marocain à Nantes, ça chauffe

Derniers commentaires

OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider

la conccurence est peu rude là!

Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise

c cool ces 3 retours de longues dates ! et pas des moindres. 3 recrues. se focaliser juste sur un 10 et pourquoi pas Ordonnez en prime

La CAN supprimée, révolution en Afrique

comme un appart au Qatar par ex?

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

comment faire face à des fonds illimités et une equité inexistante? c est un pays ultra riche qui dirige la L1. l Europe et qui achete ce qu il veut et qui il veut

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

Depuis d'autres on fait pire que Longoria mais personne ne s'offusque bizarre 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading