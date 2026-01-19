ICONSPORT_281577_0057

PSG : Beraldo refuse une offre, il attend mieux

PSG19 janv. , 21:00
parGuillaume Conte
0
Peu utilisé cette saison, Lucas Beraldo commence à trouver le temps long au Paris SG. Plusieurs clubs le suivent, mais il a dit non à une première porte de sortie.
Présent dans le groupe du PSG pour le match de ce mardi à Lisbonne, Lucas Beraldo n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue des Champions cette saison. S’il arrive à être sollicité en Ligue 1 et en Coupe de France, le Brésilien n’a pas la confiance de Luis Enrique pour les gros matchs européens. Une situation qui lasse forcément l’ancien de Sao Paulo, qui jouait bien plus régulièrement la saison dernière.
Logiquement, son avenir à Paris s’obscurcit. A deux ans et demi de la fin de son contrat, Beraldo se pose des questions. Il ne souhaite pas partir à tout prix mais il regarde ce qu’on peut lui proposer ailleurs, le but n’étant pas de se couper de la liste de la Seleçao pour le Mondial de fin de saison. Ainsi, selon ESPN Brasil, Besiktas est venu aux renseignements pour le faire venir. Des discussions ont même eu lieu entre les agents du Brésilien et le club turc. Mais aucune porte n’a été ouverte.

Beraldo rêve d'un grand d'Europe

Le média sportif l’explique bien, si Lucas Beraldo devait décider de quitter le PSG cet hiver, ce à quoi il n’est pas totalement opposé, c’est pour rejoindre un club de premier plan en Europe. Son profil intéresse beaucoup de monde, mais Paris n’a reçu aucune approche le concernant. A 12 jours de la fin du mercato, ses chances de le voir quitter la capitale français sont minces.
Mais le PSG est aussi bien conscient qu’il s’agit d’un joueur au temps de jeu assez faible, et dont la valeur marchande est en baisse. Il valait par exemple 30 ME en 2024 peu après son arrivée, et n’est évalué qu’à 20 ME désormais. Une cote qui a peu de chances de remonter pour le défenseur central, resté sur le banc lors des derniers matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, et qui a dit adieu à la Coupe de France la semaine dernière.

Lire aussi

Le PSG ou l'OL, Kamara a fait son choixLe PSG ou l'OL, Kamara a fait son choix
Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 MELe Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280510_0150
OM

Lens s'amuse à mettre la pression sur l'OM

ICONSPORT_282846_0053
Nancy

L2 : Guingamp donne la leçon à Nancy

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée

Illia Zabarnyi Ukraine
PSG

LdC : La composition probable du PSG fait très peur

Fil Info

19 janv. , 23:00
Lens s'amuse à mettre la pression sur l'OM
19 janv. , 22:36
L2 : Guingamp donne la leçon à Nancy
19 janv. , 22:36
L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée
19 janv. , 22:30
LdC : La composition probable du PSG fait très peur
19 janv. , 22:00
A quoi joue Salah avant OM-Liverpool ?
19 janv. , 21:30
L’OL n’est pas pressé de revoir Niakhaté
19 janv. , 20:40
Un triste record battu par l’OL contre Brest
19 janv. , 20:20
Chelsea laisse Enzo Fernandez signer au PSG

Derniers commentaires

Lens s'amuse à mettre la pression sur l'OM

La priorité de L OM c'est Liverpool , pour lens on verra plus tard , chaque chose a sont temps

OM : Robinio Vaz, vente imminente

J'te jure, c'était tellement jouissif ! OMdr 😁😂🤣

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Bravo aux Lions du Sénégal, qui auraient dû gagner bien avant les prolongations (but injustement refusé). Comme quoi, parfois, il y a une certaine justice dans le Football. Sénégal Rek ! 🦁💚💛💖⚽🏆⭐⭐

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Pour une fois que je suis d'accord avec toi, le raciste ! J'te mets même un +1 😁

PSG : Le Barça fait la misère à Dro Fernandez

Le PSG qui fout un bordel au sein de l'ennemi catalan, je sur-kiffe ! 😁😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading