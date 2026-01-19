PSG : Beraldo refuse une offre, il attend mieux

Peu utilisé cette saison, Lucas Beraldo commence à trouver le temps long au Paris SG. Plusieurs clubs le suivent, mais il a dit non à une première porte de sortie.

Présent dans le groupe du PSG pour le match de ce mardi à Lisbonne, Lucas Beraldo n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue des Champions cette saison. S’il arrive à être sollicité en Ligue 1 et en Coupe de France, le Brésilien n’a pas la confiance de Luis Enrique pour les gros matchs européens. Une situation qui lasse forcément l’ancien de Sao Paulo, qui jouait bien plus régulièrement la saison dernière.

Logiquement, son avenir à Paris s’obscurcit. A deux ans et demi de la fin de son contrat, Beraldo se pose des questions. Il ne souhaite pas partir à tout prix mais il regarde ce qu’on peut lui proposer ailleurs, le but n’étant pas de se couper de la liste de la Seleçao pour le Mondial de fin de saison. Ainsi, selon ESPN Brasil, Besiktas est venu aux renseignements pour le faire venir. Des discussions ont même eu lieu entre les agents du Brésilien et le club turc. Mais aucune porte n’a été ouverte.

Beraldo rêve d'un grand d'Europe

Le média sportif l’explique bien, si Lucas Beraldo devait décider de quitter le PSG cet hiver, ce à quoi il n’est pas totalement opposé, c’est pour rejoindre un club de premier plan en Europe. Son profil intéresse beaucoup de monde, mais Paris n’a reçu aucune approche le concernant. A 12 jours de la fin du mercato , ses chances de le voir quitter la capitale français sont minces.

Mais le PSG est aussi bien conscient qu’il s’agit d’un joueur au temps de jeu assez faible, et dont la valeur marchande est en baisse. Il valait par exemple 30 ME en 2024 peu après son arrivée, et n’est évalué qu’à 20 ME désormais. Une cote qui a peu de chances de remonter pour le défenseur central, resté sur le banc lors des derniers matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, et qui a dit adieu à la Coupe de France la semaine dernière.