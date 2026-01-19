ICONSPORT_281333_0132

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

PSG19 janv. , 12:00
parCorentin Facy
1
Convoité par le PSG, Franco Mastantuono a finalement choisi le Real l’été dernier. Mais l’aventure de l’international argentin à Madrid tourne au vinaigre, à tel point que Florentino Pérez souhaite déjà s’en débarrasser.
Eblouissant à River Plate, Franco Mastantuono a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens l’été dernier. Le Paris Saint-Germain faisait partie des courtisans de l’international argentin et jusqu’au dernier moment, Luis Campos a tenté de rafler la mise pour recruter l’ailier droit de 18 ans. C’est finalement le Real Madrid qui a eu les faveurs du joueur d’1m78. Le club merengue n’a pas hésité à mettre les moyens pour obtenir la signature de Mastantuono, avec une offre colossale à 45 millions d’euros pour un très jeune joueur totalement inexpérimenté en Europe.
Six mois plus tard, le bilan des premiers mois de Franco Mastantuono au Real Madrid n’est pas bon. L’Argentin n’a marqué qu’un seul but en Liga et son temps de jeu a été réduit à néant ou presque. Un échec qui agace Florentino Pérez à tel point que le président madrilène envisage déjà une vente de son ailier argentin selon les informations de Fichajes. Le site spécialisé l’affirme, le président du Real Madrid n’hésitera pas à vendre Franco Mastantuono en cas d’offre aux alentours de 60 millions d’euros, dès cet hiver ou plus probablement l’été prochain.

Le Real veut (déjà) vendre Mastantuono 

De son côté, l’attaquant argentin n’est pas dans l’optique de partir. Il souhaite s’imposer au sein de la Casa Blanca et cela malgré des débuts laborieux et bien moins idylliques que ceux dont il avait pu rêver. La question est maintenant de savoir si cette annonce fera réagir le Paris Saint-Germain. L’été dernier, le club de la capitale était prêt à poser entre 40 et 50 millions d’euros sur la table pour faire venir le joueur en provenance de River Plate.

Lire aussi

Prolongation, rendement, cet autre joueur du PSG qui inquièteProlongation, rendement, cet autre joueur du PSG qui inquiète
Les six mois difficiles de Mastantuono au Real Madrid ont peut-être fait changer d’avis Luis Campos et Luis Enrique, lesquels sont peut-être à présent dans le doute sur la capacité du joueur à s’imposer au plus haut niveau européen. Quoi qu’il en soit, une réelle opportunité de le recruter existe désormais. Aux décideurs parisiens de trancher si cela vaut le coup de prendre un tel risque en misant près de 60 millions d’euros sur Franco Mastantuono.
1
Derniers commentaires

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Je souhaite que ce joueur ne vienne pas à l'OM mais quel est le rapport entre une photo prise le 31 aout et un transfert en janvier 2026. Pour le reste, c'est le jeu normal entre 2 clubs pour un joueur qui est libre dans 6 mois.

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Tkt on sait que tu connais rien au ballon 🤣

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

Pays*

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Sans façon ....

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Bien content de pas le récupérer chez nous celui-là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

