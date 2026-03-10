ICONSPORT_360951_0015
Angel Gomes

OM : Viré en février, il reviendra en juin

OM10 mars , 21:30
parQuentin Mallet
0
Arrivé gratuitement à l'OM après la fin de son contrat avec le LOSC l'été dernier, Angel Gomes n'a jamais réussi à convaincre à cause de prestations irrégulières. Prêté à Wolverhampton l'hiver dernier, il ne devrait pas être conservé par la lanterne rouge de Premier League.
C'est une nouvelle qui ne fait pas les affaires de l'Olympique de Marseille. L'été dernier, Medhi Benatia et Pablo Longoria parvenaient à convaincre Angel Gomes de signer en tant qu'agent libre après la fin de son contrat au LOSC. Sur le papier, son arrivée avait tout d'un bon coup. Mais dans les faits, plusieurs mois plus tard, on ne peut pas vraiment dire que le pari ait été très concluant. Après 20 apparitions avec le maillot phocéen lors de la première moitié de la saison, le Britannique formé à Manchester United a finalement été poussé vers la sortie cet hiver et a fait son retour en Premier League, à Wolverhampton, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Angel Gomes bientôt de retour à l'OM ?

Une option d'achat qui ne devrait toutefois pas être levée par les Wolves. Lanternes rouges du championnat anglais, ces derniers espéraient qu'Angel Gomes reviendrait dans son pays natal avec de meilleures intentions, lui qui devait apporter créativité et technique pour aider sa nouvelle équipe à redresser la barre. Sauf que 7 rencontres plus tard, il n'a toujours pas inscrit le moindre but, ni délivré une seule passe décisive, alors qu'il enchaîne les prestations toujours plus compliquées.
Comme l'explique Football Club de Marseille, il faudrait un miracle pour que Wolverhampton active l'option d'achat présente dans le contrat de prêt d'Angel Gomes, cette dernière étant évaluée à 7 millions d'euros environ. Un miracle qui dépend en grande partie de la fin de saison des Loups, lesquels sont presque définitivement voués à descendre en deuxième division britannique.
A. Gomes

A. Gomes

EnglandAngleterre Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts3
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281582_0016
Mondial 2026

La Coupe du monde reportée, la FIFA sort du silence

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

ICONSPORT_361540_0091
Ligue des Champions

LdC : Le Bayern et l'Atlético cartonnent, le Barça miraculé

ICONSPORT_281315_0377
OM

L'arbitre pour Auxerre est connu, l'OM en larmes

Fil Info

10 mars , 23:00
La Coupe du monde reportée, la FIFA sort du silence
10 mars , 22:59
LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale aller
10 mars , 22:58
LdC : Le Bayern et l'Atlético cartonnent, le Barça miraculé
10 mars , 22:30
L'arbitre pour Auxerre est connu, l'OM en larmes
10 mars , 22:00
OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci
10 mars , 21:45
LdC : L'Atlético reçoit deux cadeaux du gardien des Spurs (vidéo)
10 mars , 21:40
Nantes : Vahid Halilhodzic remplace Ahmed Kantari (off.)
10 mars , 21:00
Vente de Bordeaux : Le Maire cite Gérard Lopez

Derniers commentaires

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Ah mais que tu y crois ou pas mon pauvre ça ne changera rien a la réalité de ma vie 😎 ni à celle de l'OM 🤡. Marseille moi je l'aime, une ville qui accueille tant de parisiens dans le 7eme et 8eme nous donnant la possibilité pour un 150 m2 à Paris d'avoir à la place une jolie maison avec piscine près de la mer, Merci de l'accueil 😂 Demain, lève toi bien tôt pour balayer devant chez moi, j'aime pas voir des déchets sur la corniche Kennedy quand je vais faire mon footing 🤣

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

Pas surprenant...OLFP 🤢🤢🤢

La Coupe du monde reportée, la FIFA sort du silence

Ca exclu la Russie mais ca ne touche pas a la CDM chez les ricains qui font la guerre à tout le moyen orient...🤢🤢🤢

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

Question de point de vue, tolisso de tte façon avait 3M d'avance sur le défenseur, siffler HJ pr 2cm c'est d'un ridicule La VAR pr voir les penaltys OK, si le ballon franchis ou pas la ligne de but OK, mais les HJ auraient dut être laisser à l'appréciation de l'arbitre de touche, si c'est visible, tu siffle, si ca l'est pas, c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

Pr ma part je trouve le penalty dur à accepter pr les parisiens OK ça touche la main mais vraiment à peine, après, le ballon est pas taper fort, il allait retomber sûrement penalty ou 2e poteau, ce qui amènerait une occas de but, c'est pas comme si c'était une chandelle totalement pas cadrée, mais c'est dur pr eux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading