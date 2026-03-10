OM : Viré en février, il reviendra en juin

Arrivé gratuitement à l'OM après la fin de son contrat avec le LOSC l'été dernier, Angel Gomes n'a jamais réussi à convaincre à cause de prestations irrégulières. Prêté à Wolverhampton l'hiver dernier, il ne devrait pas être conservé par la lanterne rouge de Premier League.

C'est une nouvelle qui ne fait pas les affaires de l' Olympique de Marseille . L'été dernier, Medhi Benatia et Pablo Longoria parvenaient à convaincre Angel Gomes de signer en tant qu'agent libre après la fin de son contrat au LOSC. Sur le papier, son arrivée avait tout d'un bon coup. Mais dans les faits, plusieurs mois plus tard, on ne peut pas vraiment dire que le pari ait été très concluant. Après 20 apparitions avec le maillot phocéen lors de la première moitié de la saison, le Britannique formé à Manchester United a finalement été poussé vers la sortie cet hiver et a fait son retour en Premier League, à Wolverhampton, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Angel Gomes bientôt de retour à l'OM ?

Une option d'achat qui ne devrait toutefois pas être levée par les Wolves. Lanternes rouges du championnat anglais, ces derniers espéraient qu'Angel Gomes reviendrait dans son pays natal avec de meilleures intentions, lui qui devait apporter créativité et technique pour aider sa nouvelle équipe à redresser la barre. Sauf que 7 rencontres plus tard, il n'a toujours pas inscrit le moindre but, ni délivré une seule passe décisive, alors qu'il enchaîne les prestations toujours plus compliquées.

Comme l'explique Football Club de Marseille, il faudrait un miracle pour que Wolverhampton active l'option d'achat présente dans le contrat de prêt d'Angel Gomes, cette dernière étant évaluée à 7 millions d'euros environ. Un miracle qui dépend en grande partie de la fin de saison des Loups, lesquels sont presque définitivement voués à descendre en deuxième division britannique.