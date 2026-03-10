Vente de Bordeaux : Le Maire cite Gérard Lopez

Ils l'ont payé combien les italiens ?
Tu as oublié Conte le pire de tous ( pour moi )
C'aurait été le PSG qu'est ce qu'on entendrait pas sur l'effondrement de l'équipe et l'indignité du club
Bravo à eux, l'exemple a suivre demain
Mon pauvre, je paie en impôts sur le revenu annuel plus que ton salaire brut annuel... mais continue tu me fais rire avec ta misère à tous les étages 😂🤣😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
𝟏𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝟏𝟗𝟗𝟔 - 𝟏𝟒 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 🔴🔵 Une soirée événement au @StadeAtlantique pour marquer les 30 ans du match retour face au Milan AC. ∨ Infos et billetterie : girondins.com/fr