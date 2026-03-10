ICONSPORT_260983_0166
Pierre Hurmic

Vente de Bordeaux : Le Maire cite Gérard Lopez

Bordeaux10 mars , 21:00
parQuentin Mallet
0
Candidat à sa propre réélection à la mairie de Bordeaux, Pierre Hurmic était de passage chez Web Girondins. Au cours de l'entrevue, il est revenu sur la situation des Girondins de Bordeaux et en a profité pour tailler Gérard Lopez et Philippe Dessertine.
Maire de Bordeaux depuis 2020 et candidat à sa propre réélection, Pierre Hurmic (Ecologiste) est en tête des sondages au premier tour selon le dernier baromètre réalisé. En parallèle de sa campagne, il continue de penser aux Girondins de Bordeaux et à la situation catastrophique qui enrobe le club depuis plusieurs années. Au cours de son mandat, il aura vu le club au scapulaire s'effondrer et tomber jusqu'au quatrième échelon du football français.
Dans un long entretien accordé à Web Girondins, Pierre Hurmic a eu l'occasion de glisser quelques mots à l'encontre de Gérard Lopez, le propriétaire des Girondins de Bordeaux, mais aussi à Philippe Dessertine, adversaire aux élections municipales et auteur de promesses alléchantes envers les supporters Marine et Blanc.

Pierre Hurmic se lâche

« En période préélectorale, on peut tout promettre. Je peux vous promettre un stade tout neuf. J'entends dire qu'un candidat à la mairie de Bordeaux a trouvé des repreneurs pour le club. Nous aussi, on était en contact avec des repreneurs comme Oliver Kahn, comme les propriétaires de Liverpool. C'est facile aujourd'hui de dire 'j'ai trouvé des repreneurs'. Le club n'est pas à vendre. C'est ce que dit Gérard Lopez : 'vous pouvez nous trouver tous les repreneurs du monde si, moi, propriétaire, je ne suis pas décidé à vendre, le club ne sera pas vendu' », a d'abord lâché Pierre Hurmic.
Avant de ponctuer d'une pique envers le président-propriétaire du club bordelais : « La saison dernière, j’ai vu plus de matchs des Girondins que Gérard Lopez. (...) Je ne serais pas le fossoyeur des Girondins ». Voilà qui est dit.
0
Derniers commentaires

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Ils l'ont payé combien les italiens ?

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Tu as oublié Conte le pire de tous ( pour moi )

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

C'aurait été le PSG qu'est ce qu'on entendrait pas sur l'effondrement de l'équipe et l'indignité du club

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

Bravo à eux, l'exemple a suivre demain

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Mon pauvre, je paie en impôts sur le revenu annuel plus que ton salaire brut annuel... mais continue tu me fais rire avec ta misère à tous les étages 😂🤣😂

