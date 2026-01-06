PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita

A la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes explore actuellement la piste Lucas Beraldo. Les Canaris ont proposé un prêt sec sans option d’achat au club parisien.

Très actif depuis le début du mercato hivernal, le FC Nantes ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir bouclé les arrivées de Dever Machado ou encore de Rémy Cabella, le club de Loire-Atlantique fait du recrutement d’un défenseur central une priorité. Et selon les informations de But , le clan Kita aimerait frapper un gros coup à ce poste . La preuve, Nantes a contacté le PSG pour prendre la température dans le dossier Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien de 22 ans, recruté il y a deux ans pour 20 millions d’euros à Sao Paulo, est très peu utilisé par Luis Enrique.

Nantes tente de se faire prêter Lucas Beraldo

L’entraîneur parisien lui préfère Zabarnyi, Pacho et Marquinhos depuis le début de la saison. Une situation préoccupante pour Beraldo, qui craint que son faible temps de jeu lui soit préjudiciable dans l’optique de la Coupe du monde avec le Brésil. Une aubaine pour Nantes, qui tente de récupérer le joueur pour les six mois à venir. Très chaud à l’idée d’accueillir Beraldo en prêt, Nantes a contacté le Paris Saint-Germain pour lui proposer ce deal selon le média.

A ce stade, le champion d’Europe en titre n’a pas encore apporté de réponse. Mais il est clairement précisé que si Paris venait à ouvrir la porte à un prêt de Lucas Beraldo d’ici la fin du mercato, « Nantes serait prêt à se positionner rapidement ». Il est par ailleurs précisé que le dossier du défenseur brésilien n’est pas lié à celui de Tylel Tati, le jeune Nantais qui a tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain et de plusieurs gros clubs européens tels que Barcelone.

Lire aussi Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato