PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita

PSG06 janv. , 10:00
parCorentin Facy
A la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes explore actuellement la piste Lucas Beraldo. Les Canaris ont proposé un prêt sec sans option d’achat au club parisien.
Très actif depuis le début du mercato hivernal, le FC Nantes ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir bouclé les arrivées de Dever Machado ou encore de Rémy Cabella, le club de Loire-Atlantique fait du recrutement d’un défenseur central une priorité. Et selon les informations de But, le clan Kita aimerait frapper un gros coup à ce poste. La preuve, Nantes a contacté le PSG pour prendre la température dans le dossier Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien de 22 ans, recruté il y a deux ans pour 20 millions d’euros à Sao Paulo, est très peu utilisé par Luis Enrique.

Nantes tente de se faire prêter Lucas Beraldo

 L’entraîneur parisien lui préfère Zabarnyi, Pacho et Marquinhos depuis le début de la saison. Une situation préoccupante pour Beraldo, qui craint que son faible temps de jeu lui soit préjudiciable dans l’optique de la Coupe du monde avec le Brésil. Une aubaine pour Nantes, qui tente de récupérer le joueur pour les six mois à venir. Très chaud à l’idée d’accueillir Beraldo en prêt, Nantes a contacté le Paris Saint-Germain pour lui proposer ce deal selon le média.
A ce stade, le champion d’Europe en titre n’a pas encore apporté de réponse. Mais il est clairement précisé que si Paris venait à ouvrir la porte à un prêt de Lucas Beraldo d’ici la fin du mercato, « Nantes serait prêt à se positionner rapidement ». Il est par ailleurs précisé que le dossier du défenseur brésilien n’est pas lié à celui de Tylel Tati, le jeune Nantais qui a tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain et de plusieurs gros clubs européens tels que Barcelone.

Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercatoSamuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato
Reste maintenant à voir si les Canaris auront une réponse positive de la part du club de la capitale pour un éventuel prêt de Lucas Beraldo. Le Brésilien, qui est également cité à Fenerbahçe par les médias turcs, devra également se positionner rapidement sur ce qu’il souhaite faire pendant la deuxième partie de saison. Rester sur le banc luxueux du PSG au risque de perdre sa place pour le Mondial, ou se salir le short en acceptant de rejoindre une équipe qui lutte pour son maintien en Ligue 1, mais bénéficier en contrepartie d’un temps de jeu très important durant les six mois à venir.
Zabarnyi fait peur, le PSG ne panique pas

Pour l'instant il ne confirme pas la réputation qu'il avait.Il a du mal à se positionner ,il est souvent pris en profondeur, il fait des bourdes .on attend de voir d'ici la fin de saison mais on se posera la question d'un départ s'il ne gomme pas ses insuffisances

« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg

N'importe quoi sans chelsea il serai en ligue 2 c'est eux qui ramène des jeune joueur à fort potentiel.

Trophée des champions, le PSG annule tout

payer 800 euros pour aller si loin voir le PSG jouer contre des brêles, non merci

PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

le laisser partir!Et pourquoi? Il est le meilleur à son poste.On doit le garder il est trop précieux

Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile

les mecs inventent sans cesse de pures conneries.meilleur que Vitinha ,c'est à se tordre de rire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

