ICONSPORT_356164_0171

L1 : Le PSG reprend la tête sans suer

Ligue 121 févr. , 23:00
parMehdi Lunay
2
23e journée de Ligue 1
Parc des Princes
PSG-Metz 3-0
Buts : Doué (3e), Barcola (45e+3), Ramos (77e) pour le PSG
Le PSG n'a pas raté l'occasion de redevenir leader de Ligue 1 après le faux pas lensois. Metz a été facilement dominé 3-0 par des Parisiens en totale gestion.
Lens battu par Monaco cet après-midi, le Paris Saint-Germain n'avait besoin que d'un point pour redevenir leader de Ligue 1. Face au dernier Metz, c'était pratiquement gagné d'avance. Doué ne faisait pas attendre les supporters. Lancé en profondeur, il profitait du mauvais alignement défensif messin pour aller tromper Fischer d'un piqué. Metz était très peu dangereux offensivement et le deuxième but était inévitable. Il survenait à quelques secondes du repos avec une tête de Barcola à bout portant.
Avec deux buts d'avance, le PSG gérait tranquillement le second acte. Les occasions étaient moins nombreuses mais Paris avait les ressources pour corser l'addition. Gonçalo Ramos se chargeait de faire le spectacle avec un but en solitaire conclu par une frappe sous la barre. 3-0, le PSG a réussi sa mission tout en reposant certains cadres avant le barrage retour de Ligue des champions mercredi. Metz reste scotché à la dernière place (13 points).

Ligue 1

21 février 2026 à 21:05
Paris Saint Germain
Doue3'Barcola45'Ramos77'
3
0
Match terminé
Metz
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
78
ENTRE
G. Kvilitaia
MetzMetz
SORT
A. Touré
MetzMetz
But
77
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
66
ENTRE
J. Deminguet
MetzMetz
SORT
F. Ballo Touré
MetzMetz
Remplacement
66
ENTRE
G. Abuashvili
MetzMetz
SORT
K. Kouao
MetzMetz
Voir Les Détails Complets Du Match
2
Articles Recommandés
kombouare a deja trouve un nouveau poste iconsport 258748 0096 1 393026
Paris FC

Paris FC : Kombouaré remplace Stéphane Gilli

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée

ICONSPORT_264181_0087
TV

Ligue 1+ : De Tavernost répond à Rivère

Fil Info

21 févr. , 23:38
Paris FC : Kombouaré remplace Stéphane Gilli
21 févr. , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
21 févr. , 23:00
Ligue 1+ : De Tavernost répond à Rivère
21 févr. , 22:57
Ang : Manchester City revient à deux points d'Arsenal
21 févr. , 22:30
Gagner à Lens et à Paris, Monaco y croit
21 févr. , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 24e journée
21 févr. , 22:01
L2 : L'ASSE enchaîne les victoires
21 févr. , 22:00
Viré, Caçapa paie les graves erreurs de Textor

Derniers commentaires

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Finaliste de l europa league en 2021 et vice champion de PL le championnat le plus relevé au monde

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Les coups franc c'est facile puisque le gardien on aucune visibilité du ballon masqué par le mur

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Arrête de comparer les penalty et les coups francs tu passe encore plus pour une tache sur ce coups.

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Il a prouvé quoi en PL avec MU?

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Dijaya il est là et bien la lalala

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading