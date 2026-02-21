L1 : Le PSG reprend la tête sans suer

23e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Buts : Doué (3e), Barcola (45e+3), Ramos (77e) pour le PSG

Le PSG n'a pas raté l'occasion de redevenir leader de Ligue 1 après le faux pas lensois. Metz a été facilement dominé 3-0 par des Parisiens en totale gestion.

Lens battu par Monaco cet après-midi, le Paris Saint-Germain n'avait besoin que d'un point pour redevenir leader de Ligue 1. Face au dernier Metz, c'était pratiquement gagné d'avance. Doué ne faisait pas attendre les supporters. Lancé en profondeur, il profitait du mauvais alignement défensif messin pour aller tromper Fischer d'un piqué. Metz était très peu dangereux offensivement et le deuxième but était inévitable. Il survenait à quelques secondes du repos avec une tête de Barcola à bout portant.

Avec deux buts d'avance, le PSG gérait tranquillement le second acte. Les occasions étaient moins nombreuses mais Paris avait les ressources pour corser l'addition. Gonçalo Ramos se chargeait de faire le spectacle avec un but en solitaire conclu par une frappe sous la barre. 3-0, le PSG a réussi sa mission tout en reposant certains cadres avant le barrage retour de Ligue des champions mercredi. Metz reste scotché à la dernière place (13 points).