Ligue 1+ : De Tavernost répond à Rivère

TV21 févr. , 23:00
parClaude Dautel
Dans Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère s'en est pris à Nicolas de Tavernost au sujet de la chaîne Ligue 1+. Ce dernier lui a répondu.
L'ancien patron de LFP Média, qui a décidé de démissionner, n'a pas apprécié que le dirigeant de l'OGC Nice affirme qu'il avait fait capoter un deal possible avec Canal+ et a imposé la création de Ligue 1+. Des propos qui ont fait du bruit évidemment, et qui ont poussé Nicolas de Tavernost à sortir de son mutisme via les réseaux sociaux. Sur X (anciennement Twitter), il a renvoyé à ses études celui qui était jusqu'à récemment présent sur la liste d'Eric Ciotti pour la mairie de Nice.

De Tavernost dézingue Rivère

Pour Nicolas de Tavernost, Jean-Pierre Rivère a perdu la mémoire et est même affabulateur. « Suite à la déclaration de J-P Rivère, je rappelle que les Présidents de L1, dont J-P Rivère, ont voté à l’unanimité la création de Ligue 1+ faute d’alternative satisfaisante, et que son intervention pendant les négociations auprès de Canal+, dont il se dit proche, n’a rien donné », rappelle Nicolas de Tavernost. Voilà qui témoigne de l'excellente ambiance qui devait régner au sein de l'instance au moment des négociations pour les droits TV. En attendant, LFP Média se cherche un nouveau patron, au moment où la chaîne Ligue 1+ va récupérer la totalité des matchs du championnat la saison prochaine.
Seul problème, Ligue 1+ n'a que 1,1 million d'abonnés, là où il en faudrait au moins le double afin que les clubs de L1 gagnent un peu d'argent. Et rien ne dit qu'après la pause estivale, et face à une augmentation des prix de l'abonnement (19,90 euros par mois), la chaîne gagnera de l'audience.
Derniers commentaires

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Finaliste de l europa league en 2021 et vice champion de PL le championnat le plus relevé au monde

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Les coups franc c'est facile puisque le gardien on aucune visibilité du ballon masqué par le mur

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Arrête de comparer les penalty et les coups francs tu passe encore plus pour une tache sur ce coups.

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Il a prouvé quoi en PL avec MU?

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Dijaya il est là et bien la lalala

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

