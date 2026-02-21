Ligue 1+ : De Tavernost répond à Rivère

Dans Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère s'en est pris à Nicolas de Tavernost au sujet de la chaîne Ligue 1+. Ce dernier lui a répondu.

L'ancien patron de LFP Média, qui a décidé de démissionner, n'a pas apprécié que le dirigeant de l'OGC Nice affirme qu'il avait fait capoter un deal possible avec Canal+ et a imposé la création de Ligue 1+. Des propos qui ont fait du bruit évidemment, et qui ont poussé Nicolas de Tavernost à sortir de son mutisme via les réseaux sociaux. Sur X (anciennement Twitter), il a renvoyé à ses études celui qui était jusqu'à récemment présent sur la liste d'Eric Ciotti pour la mairie de Nice.

De Tavernost dézingue Rivère

Pour Nicolas de Tavernost, Jean-Pierre Rivère a perdu la mémoire et est même affabulateur. « Suite à la déclaration de J-P Rivère, je rappelle que les Présidents de L1, dont J-P Rivère, ont voté à l’unanimité la création de Ligue 1+ faute d’alternative satisfaisante, et que son intervention pendant les négociations auprès de Canal+, dont il se dit proche, n’a rien donné », rappelle Nicolas de Tavernost. Voilà qui témoigne de l'excellente ambiance qui devait régner au sein de l'instance au moment des négociations pour les droits TV. En attendant, LFP Média se cherche un nouveau patron, au moment où la chaîne Ligue 1+ va récupérer la totalité des matchs du championnat la saison prochaine.

Seul problème, Ligue 1+ n'a que 1,1 million d'abonnés, là où il en faudrait au moins le double afin que les clubs de L1 gagnent un peu d'argent. Et rien ne dit qu'après la pause estivale, et face à une augmentation des prix de l'abonnement (19,90 euros par mois), la chaîne gagnera de l'audience.