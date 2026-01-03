ICONSPORT_264442_0204

PSG : Paris offre Beraldo à un club ami

PSG03 janv. , 20:40
parCorentin Facy
Après avoir recruté Milan Skriniar et Marco Asensio en provenance du PSG l’été dernier, Fenerbahçe souhaite de nouveau faire affaire avec le club parisien. Un rendez-vous est prévu entre le club turc et Paris pour Lucas Beraldo.
En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Lucas Beraldo n’est pas certain de rester dans la capitale lors de ce mercato hivernal. L’entourage de l’international brésilien ne cesse de répéter qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour et pourtant, Lucas Beraldo aspire à obtenir un temps de jeu bien plus important pour assurer sa place à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.
Un départ en prêt pour six mois pourrait donc être le bienvenu et selon les informations de Fotomac en Turquie, Fenerbahçe est de nouveau très intéressé par sa venue. Le média spécialisé affirme que le défenseur du PSG est « en tête de liste » sur les tablettes des dirigeants du Fenerbahçe ainsi que de l’entraîneur Domenico Tedesco. Le média va plus loin en affirmant qu’un rendez-vous est prévu la semaine prochaine entre la direction du club turc et celle du Paris Saint-Germain pour voir s’il est possible de trouver un accord afin que Lucas Beraldo rejoigne le « Fener » lors de ce mois de janvier.

Fenerbahçe rêve du gros coup Beraldo

Le club turc espère profiter de ses excellentes relations avec le PSG après les deals conclus pour Asensio ainsi que Skriniar afin de rafler la mise et ainsi récupérer l’international brésilien au minimum pour les six prochains mois. Un prêt avec option d’achat serait la formule privilégiée par Fenerbahçe tandis que de son côté, le Paris Saint-Germain pourrait ouvrir la porte à un prêt de Lucas Beraldo, à condition qu’il n’y ait pas d’option d’achat.

Et pour cause, Luis Campos tient à son joueur, recruté il y a deux ans en provenance de Sao Paulo pour 20 millions d’euros. Car même si la concurrence est forte au PSG avec Pacho, Zabarnyi ou encore Marquinhos, le club de la capitale croit en son joueur et n’a pas de doute sur son potentiel. Reste à voir si de son côté, le défenseur central de 22 ans ouvrira la porte à un départ vers la Turquie en cours de saison ou si sa volonté initiale de rester au PSG sera toujours d’actualité. Au risque de lui faire manquer la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis avec le Brésil.
0
Derniers commentaires

L'OM gagne son bras de fer, Longoria est intraitable

Il est motivé que pour L OM, sont grand ami c'est benatia ils ont joué ensemble au bayern

LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Le Lost , tellement sûr d’eux qu’ils gagnent du temps depuis la 20è… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Que j'ai hate de voir ca. Ce p'tit Sulc me plait bien.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Franchement dans quelques semaines ca peux vraiment avoir une putain de gueule notre équipe.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

J'attends encore ceux qui disait qu'on serait largué a la mi saison.......

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading