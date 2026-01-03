PSG : Paris offre Beraldo à un club ami

Après avoir recruté Milan Skriniar et Marco Asensio en provenance du PSG l’été dernier, Fenerbahçe souhaite de nouveau faire affaire avec le club parisien. Un rendez-vous est prévu entre le club turc et Paris pour Lucas Beraldo.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Lucas Beraldo n’est pas certain de rester dans la capitale lors de ce mercato hivernal. L’entourage de l’international brésilien ne cesse de répéter qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour et pourtant, Lucas Beraldo aspire à obtenir un temps de jeu bien plus important pour assurer sa place à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

Un départ en prêt pour six mois pourrait donc être le bienvenu et selon les informations de Fotomac en Turquie, Fenerbahçe est de nouveau très intéressé par sa venue. Le média spécialisé affirme que le défenseur du PSG est « en tête de liste » sur les tablettes des dirigeants du Fenerbahçe ainsi que de l’entraîneur Domenico Tedesco. Le média va plus loin en affirmant qu’un rendez-vous est prévu la semaine prochaine entre la direction du club turc et celle du Paris Saint-Germain pour voir s’il est possible de trouver un accord afin que Lucas Beraldo rejoigne le « Fener » lors de ce mois de janvier.

Fenerbahçe rêve du gros coup Beraldo

Le club turc espère profiter de ses excellentes relations avec le PSG après les deals conclus pour Asensio ainsi que Skriniar afin de rafler la mise et ainsi récupérer l’international brésilien au minimum pour les six prochains mois. Un prêt avec option d’achat serait la formule privilégiée par Fenerbahçe tandis que de son côté, le Paris Saint-Germain pourrait ouvrir la porte à un prêt de Lucas Beraldo, à condition qu’il n’y ait pas d’option d’achat.

Et pour cause, Luis Campos tient à son joueur, recruté il y a deux ans en provenance de Sao Paulo pour 20 millions d’euros. Car même si la concurrence est forte au PSG avec Pacho, Zabarnyi ou encore Marquinhos, le club de la capitale croit en son joueur et n’a pas de doute sur son potentiel. Reste à voir si de son côté, le défenseur central de 22 ans ouvrira la porte à un départ vers la Turquie en cours de saison ou si sa volonté initiale de rester au PSG sera toujours d’actualité. Au risque de lui faire manquer la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis avec le Brésil.