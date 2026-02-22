OL : 45ME, une offre folle pour Sulc

Révélation de la saison lyonnaise, Pavel Sulc réalise une première saison énorme en Ligue 1. De quoi en faire une cible de choix au mercato. L'OL est mis sous pression par plusieurs clubs anglais mais aussi par l'Atlético, sérieux prétendant dans le dossier.

Arrivé sur la pointe des pieds en provenance du Viktoria Plzen, Pavel Sulc s'est vite fait un nom à Lyon et en France. Le milieu offensif tchèque s'est installé dans le onze de l' OL , devenant le meilleur buteur du club en Ligue 1 cette saison. 10 buts en championnat et 14 toutes compétitions confondues, c'est un bilan très intéressant pour des débuts en France alors que Sulc n'est même pas un pur avant-centre. Le joueur de 25 ans peut évoluer à de très nombreux postes avec autant d'efficacité pour l'équipe.

Gros transfert en vue pour Pavel Sulc ?

Une polyvalence qui fait déjà de Pavel Sulc une star du prochain mercato. Pas moins de 9 clubs de Premier League suivent la piste du Tchèque. Cependant, un cador espagnol pourrait mettre tout le monde d'accord. Il s'agit de l'Atlético Madrid selon les informations de Transferfeed. Les Colchoneros sont considérés comme des « prétendants sérieux » pour le milieu de terrain. Le média précise que l'OL attendrait 45 millions d'euros. Séduit par le joueur, l'Atlético est largement en mesure de payer ce montant l'été prochain.

Ce sera sûrement une obligation pour les Madrilènes avec la forte concurrence anglaise. Des formations comme Tottenham, Aston Villa ou encore Nottingham Forest n'auront aucun problème à lâcher autant d'argent pour Sulc. Tombé amoureux de sa recrue, l'Olympique Lyonnais n'aura malheureusement aucun scrupule à le céder avec une telle somme en jeu. Pour rappel, l'international tchèque n'a coûté que 7,5 millions d'euros aux Gones il y a un peu plus de 7 mois.