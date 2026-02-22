OL : 45ME, une offre folle pour Sulc

ICONSPORT_342826_0005
Révélation de la saison lyonnaise, Pavel Sulc réalise une première saison énorme en Ligue 1. De quoi en faire une cible de choix au mercato. L'OL est mis sous pression par plusieurs clubs anglais mais aussi par l'Atlético, sérieux prétendant dans le dossier.
Arrivé sur la pointe des pieds en provenance du Viktoria Plzen, Pavel Sulc s'est vite fait un nom à Lyon et en France. Le milieu offensif tchèque s'est installé dans le onze de l'OL, devenant le meilleur buteur du club en Ligue 1 cette saison. 10 buts en championnat et 14 toutes compétitions confondues, c'est un bilan très intéressant pour des débuts en France alors que Sulc n'est même pas un pur avant-centre. Le joueur de 25 ans peut évoluer à de très nombreux postes avec autant d'efficacité pour l'équipe.

Gros transfert en vue pour Pavel Sulc ?

Une polyvalence qui fait déjà de Pavel Sulc une star du prochain mercato. Pas moins de 9 clubs de Premier League suivent la piste du Tchèque. Cependant, un cador espagnol pourrait mettre tout le monde d'accord. Il s'agit de l'Atlético Madrid selon les informations de Transferfeed. Les Colchoneros sont considérés comme des « prétendants sérieux » pour le milieu de terrain. Le média précise que l'OL attendrait 45 millions d'euros. Séduit par le joueur, l'Atlético est largement en mesure de payer ce montant l'été prochain.
Ce sera sûrement une obligation pour les Madrilènes avec la forte concurrence anglaise. Des formations comme Tottenham, Aston Villa ou encore Nottingham Forest n'auront aucun problème à lâcher autant d'argent pour Sulc. Tombé amoureux de sa recrue, l'Olympique Lyonnais n'aura malheureusement aucun scrupule à le céder avec une telle somme en jeu. Pour rappel, l'international tchèque n'a coûté que 7,5 millions d'euros aux Gones il y a un peu plus de 7 mois.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Chance Liga

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs20
Buts9
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

