Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato

Très actif en ce début de mercato, Nantes est reboosté par sa victoire contre l’OM dimanche. Les Canaris sont sur la bonne voie, mais ils veulent encore se renforcer afin d’être armés dans la course au maintien.

Après avoir bouclé les arrivées de Dever Machado et de Rémy Cabella tandis que Zakaria Aboukhlal et Ibrahim Sissoko sont espérés, Nantes souhaite continuer à être très actif sur le marché des transferts cet hiver. L’idée est clairement d’offrir au nouvel entraîneur Ahmed Kantari l’effectif suffisant pour se maintenir sans trembler en Ligue 1. La victoire contre l’OM dimanche après-midi au Vélodrome a reboosté tout le monde et l’idée est de continuer à recruter en masse pour être suffisamment armé dans la course pour le maintien.

Un défenseur central est notamment espéré d’ici la fin du mois de janvier et une piste très séduisante pourrait être creusée en Italie. Elle mène à Samuel Gigot, l’ancien défenseur de l’OM, qui a fait ses preuves en Ligue 1 et qui traverse une période difficile à la Lazio Rome. En manque de temps de jeu, il pourrait rebondir en Ligue 1 selon le Corriere dello Sport. Cette piste est trop belle pour être vraie et Nantes doit foncer sans hésiter selon But.

Un profil idéal pour Nantes cet hiver

« Le FC Nantes, à la recherche d’hommes affûtés pour son opération maintien, pourrait être tenté par le défi, et offrir un cadre idéal au défenseur tricolore pour se relancer. Sans accord rapide, la Lazio pourrait se résoudre à accepter un deal avantageux, y compris vers la Ligue 1 » estime le média spécialisé, qui pense qu’un prêt sec de six mois est largement envisageable pour Samuel Gigot. Le deal pourrait être gagnant pour toutes les parties puisque Nantes récupèrerait un défenseur central expérimenté et habitué au championnat de France.

L’ex-joueur de l’OM pourrait lui se relancer et enfin, la Lazio pourrait récupérer dans six mois un Samuel Gigot de retour au top et donc plus facile à vendre pour un prix correct lors du mercato estival. « Sous pression, la Lazio veut solder le dossier, et Samuel Gigot attend un projet où sa combativité retrouverait sens. Dans un FC Nantes reconfiguré par la “mission commando” de Kantari, un tel renfort pourrait peser lourd » ajoute le média, convaincu que Samuel Gigot est la recrue qu’il faut aux Canaris cet hiver pour renforcer le secteur défensif. Reste à voir si cette piste sera étudiée en profondeur par le récent tombeur de l’OM ou si d’autres profils seront finalement privilégiés.