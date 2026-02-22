PSG : Désiré Doué, grosse inquiétude à Paris

Sorti à la pause du match contre Metz, Désiré Doué suscite des inquiétudes du côté du Paris SG, même si le message envoyé au public se voulait rassurant.

Objet de vives critiques, y compris par Ousmane Dembélé qui l'avait titillé à distance , Désiré Doué a répondu de la plus belle des façons en renversant l'AS Monaco a lui tout seul mardi dernier en match aller des barrages de Ligue des champions . Et samedi, face à la lanterne rouge de Ligue 1, l'ancien Rennais a rapidement trouvé la faille et montré qu'il était revenu au sommet de son art. Sauf que Désiré Doué n'est pas réapparu après la pause, Luis Enrique faisant entrer Ibrahim Mbaye à sa place. Motif de changement : un souci à la cuisse. Et c'est là que les avis divergent.

Le PSG se veut rassurant pour Doué

Pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il s'agissait d'un choix de prudence et il n'y a rien à craindre pour Désiré Doué. Ce dernier a lui aussi voulu rassurer les supporters parisiens au sujet de ce souci physique au micro de Ligue 1+ : « C’est par prévention, tout va très bien ». Officiellement donc tout va bien, et si Ousmane Dembélé est très incertain pour la réception de l'AS Monaco mercredi en match retour des barrages de C1, Désiré Doué est annoncé comme partant. Sauf que du côté de la chaîne Ligue 1+, on ne garantit pas à 100 % que celui qui avait été élu homme du match lors de la finale de la Ligue des champions sera totalement remis pour ce choc franco-français de Ligue des champions.

Sur le plateau de la chaîne de la LFP, Johan Djourou, l'ancien joueur international suisse et consultant de Ligue 1+ n'est pas plus rassuré que cela par les propos de Désiré Doué. « S’il a senti quelque chose, c’est plus que de la prévention. Et surtout, si c’était plus grave on ne le dirait pas comme ça après le match. Espérons que ce soit juste par précaution.... », a reconnu l'ancien défenseur central. Le Paris Saint-Germain va effectivement croiser les doigts, car sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué est tout de même l'atout majeur sur le plan offensif. On l'a vu à Louis-II, sans Doué, le scénario du match sentait bon la catastrophe pour les tenants du titre.