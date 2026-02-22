psg desire doue bonnet d ane sa note est terrible iconsport 264125 0094 395488
Désiré Doué - PSG

PSG : Désiré Doué, grosse inquiétude à Paris

PSG22 févr. , 8:40
parClaude Dautel
0
Sorti à la pause du match contre Metz, Désiré Doué suscite des inquiétudes du côté du Paris SG, même si le message envoyé au public se voulait rassurant.
Objet de vives critiques, y compris par Ousmane Dembélé qui l'avait titillé à distance, Désiré Doué a répondu de la plus belle des façons en renversant l'AS Monaco a lui tout seul mardi dernier en match aller des barrages de Ligue des champions. Et samedi, face à la lanterne rouge de Ligue 1, l'ancien Rennais a rapidement trouvé la faille et montré qu'il était revenu au sommet de son art. Sauf que Désiré Doué n'est pas réapparu après la pause, Luis Enrique faisant entrer Ibrahim Mbaye à sa place. Motif de changement : un souci à la cuisse. Et c'est là que les avis divergent.

Le PSG se veut rassurant pour Doué

Pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il s'agissait d'un choix de prudence et il n'y a rien à craindre pour Désiré Doué. Ce dernier a lui aussi voulu rassurer les supporters parisiens au sujet de ce souci physique au micro de Ligue 1+ : « C’est par prévention, tout va très bien ». Officiellement donc tout va bien, et si Ousmane Dembélé est très incertain pour la réception de l'AS Monaco mercredi en match retour des barrages de C1, Désiré Doué est annoncé comme partant. Sauf que du côté de la chaîne Ligue 1+, on ne garantit pas à 100 % que celui qui avait été élu homme du match lors de la finale de la Ligue des champions sera totalement remis pour ce choc franco-français de Ligue des champions.
Sur le plateau de la chaîne de la LFP, Johan Djourou, l'ancien joueur international suisse et consultant de Ligue 1+ n'est pas plus rassuré que cela par les propos de Désiré Doué. « S’il a senti quelque chose, c’est plus que de la prévention. Et surtout, si c’était plus grave on ne le dirait pas comme ça après le match. Espérons que ce soit juste par précaution.... », a reconnu l'ancien défenseur central. Le Paris Saint-Germain va effectivement croiser les doigts, car sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué est tout de même l'atout majeur sur le plan offensif. On l'a vu à Louis-II, sans Doué, le scénario du match sentait bon la catastrophe pour les tenants du titre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283297_0011
FC Nantes

Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre

ICONSPORT_279505_0290
OM

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

ICONSPORT_350033_0320
PSG

PSG : Zaïre-Emery, la nouvelle star de Paris

ICONSPORT_311320_0273
OL

OL : Une dictature de 4 mois, Endrick menace la France

Fil Info

22 févr. , 11:00
Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre
22 févr. , 10:30
OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille
22 févr. , 10:00
PSG : Zaïre-Emery, la nouvelle star de Paris
22 févr. , 9:30
OL : Une dictature de 4 mois, Endrick menace la France
22 févr. , 9:00
ASSE : Stassin change radicalement d'attitude
22 févr. , 8:20
OL : 45ME, une offre folle pour Sulc
22 févr. , 8:00
OM : McCourt promet l'enfer au mercato
22 févr. , 7:40
TV : Strasbourg - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

On fait des mercato somptueux soit quand on gagne du fric grâce aux bonnes affaires soit quand on obtient de bons résultats grâce à nos recrues. On peut donc dire qu’aucun mercato sous l’ère Longoria n’étaient somptueux et encore moins depuis benatia

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

Dijaya il est là et bien la lalala

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

Le problème cest quon a pas de leader dans cette équipe depuis le départ de rabiot..greenwood cest un phénomène mais il a pas le caractère pour être un "leader" ... holjberg et balerdi aurait dû l'être mais ils ont pas l'aura ni le caractère d'un rabiot.. tout part de la ..cest ca qui nous a flingué .. rappelez vous lan dernier après le match de Reims ou rabiot remobolise tout le monde en leurs rentrant dedans ..

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Mec y’a quelques jours tu débattais avec moi psk tu disais que les cadors européens allaient se l’arracher à 100M. T’es la reine des girouettes mon petit red

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Oui donc il a rien gagné palmarès 0

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading