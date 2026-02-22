OM : McCourt promet l'enfer au mercato

Le mois de février a totalement bouleversé la hiérarchie à l'Olympique de Marseille. Finis De Zerbi et Longoria, place à un nouveau ou à une nouvelle présidente. Pour obtenir le poste, il faudra sans doute être économe.

Deuxième de Ligue 1 en mai 2025, l' OM retrouvait la Ligue des champions avec panache. Les Phocéens étaient ambitieux, portés par un trio séduisant Pablo Longoria-Medhi Benatia-Roberto de Zerbi. Moins d'un an plus tard, seul le Marocain devrait encore être présent au club. La fessée 5-0 subie face au PSG a été fatale à De Zerbi. Quelques jours plus tard, Frank McCourt réagissait et surprenait tout le monde. Il donnait de plus grandes responsabilités à Benatia, écartant sans le dire le président marseillais Pablo Longoria.

Finis les mercatos somptueux à l'OM ?

PlanetOM13 peut expliquer la stratégie de McCourt. Un revers surprise pour l'Espagnol, lequel résistait à toutes les crises depuis sa prise de pouvoir en 2021. La plupart de ses collaborateurs avaient quitté le navire avant lui. On peut citer Matthieu Louis-Jean, Stéphane Tessier ou encore Javier Ribalta. Cette fois-ci, c'est bien Longoria qui va faire ses valises avec Pauline Gamerre comme possible remplaçante . Des choix curieux, mais le suiveur de l'OM sur Xpeut expliquer la stratégie de McCourt.

Pour lui, l'Américain met fin à la gabegie financière de son club. Une gestion stricte des finances s'annonce dans un futur proche. « Je pense que McCourt a depuis longtemps en tête de restreindre les dépenses quitte à réduire les ambitions. En tenant bon face à Tessier, Longoria nous a permis de gagner 2 ans. Mais désormais la voie est libre pour celui qui promettra à McCourt de diminuer le plus les charges », a t-il indiqué sur le réseau social d'Elon Musk. Si cela se vérifie, le retour au premier plan de l'OM risque d'être sérieusement freiné. De quoi aussi largement frustrer les supporters marseillais.