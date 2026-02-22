OM : McCourt promet l'enfer au mercato

On fait des mercato somptueux soit quand on gagne du fric grâce aux bonnes affaires soit quand on obtient de bons résultats grâce à nos recrues. On peut donc dire qu’aucun mercato sous l’ère Longoria n’étaient somptueux et encore moins depuis benatia
Dijaya il est là et bien la lalala
Le problème cest quon a pas de leader dans cette équipe depuis le départ de rabiot..greenwood cest un phénomène mais il a pas le caractère pour être un "leader" ... holjberg et balerdi aurait dû l'être mais ils ont pas l'aura ni le caractère d'un rabiot.. tout part de la ..cest ca qui nous a flingué .. rappelez vous lan dernier après le match de Reims ou rabiot remobolise tout le monde en leurs rentrant dedans ..
Mec y’a quelques jours tu débattais avec moi psk tu disais que les cadors européens allaient se l’arracher à 100M. T’es la reine des girouettes mon petit red
Oui donc il a rien gagné palmarès 0
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Je pense que Mc Court a depuis longtemps en tête de restreindre les dépenses quitte à réduire les ambitions. En tenant bon face à Tessier, Longoria nous a permis de gagner 2 ans. Mais désormais la voie est libre pour celui qui promettra à McCourt de diminuer le plus les charges.