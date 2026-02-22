ICONSPORT_282991_0077
Frank McCourt

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

OM22 févr. , 8:00
parMehdi Lunay
9
Le mois de février a totalement bouleversé la hiérarchie à l'Olympique de Marseille. Finis De Zerbi et Longoria, place à un nouveau ou à une nouvelle présidente. Pour obtenir le poste, il faudra sans doute être économe.
Deuxième de Ligue 1 en mai 2025, l'OM retrouvait la Ligue des champions avec panache. Les Phocéens étaient ambitieux, portés par un trio séduisant Pablo Longoria-Medhi Benatia-Roberto de Zerbi. Moins d'un an plus tard, seul le Marocain devrait encore être présent au club. La fessée 5-0 subie face au PSG a été fatale à De Zerbi. Quelques jours plus tard, Frank McCourt réagissait et surprenait tout le monde. Il donnait de plus grandes responsabilités à Benatia, écartant sans le dire le président marseillais Pablo Longoria.

Finis les mercatos somptueux à l'OM ?

Un revers surprise pour l'Espagnol, lequel résistait à toutes les crises depuis sa prise de pouvoir en 2021. La plupart de ses collaborateurs avaient quitté le navire avant lui. On peut citer Matthieu Louis-Jean, Stéphane Tessier ou encore Javier Ribalta. Cette fois-ci, c'est bien Longoria qui va faire ses valises avec Pauline Gamerre comme possible remplaçante. Des choix curieux, mais le suiveur de l'OM sur X PlanetOM13 peut expliquer la stratégie de McCourt.
Pour lui, l'Américain met fin à la gabegie financière de son club. Une gestion stricte des finances s'annonce dans un futur proche. « Je pense que McCourt a depuis longtemps en tête de restreindre les dépenses quitte à réduire les ambitions. En tenant bon face à Tessier, Longoria nous a permis de gagner 2 ans. Mais désormais la voie est libre pour celui qui promettra à McCourt de diminuer le plus les charges », a t-il indiqué sur le réseau social d'Elon Musk. Si cela se vérifie, le retour au premier plan de l'OM risque d'être sérieusement freiné. De quoi aussi largement frustrer les supporters marseillais.
9
Articles Recommandés
ICONSPORT_283297_0011
FC Nantes

Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre

ICONSPORT_279505_0290
OM

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

ICONSPORT_350033_0320
PSG

PSG : Zaïre-Emery, la nouvelle star de Paris

ICONSPORT_311320_0273
OL

OL : Une dictature de 4 mois, Endrick menace la France

Fil Info

22 févr. , 11:00
Nantes : Kantari viré en cas de défaite face au Havre
22 févr. , 10:30
OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille
22 févr. , 10:00
PSG : Zaïre-Emery, la nouvelle star de Paris
22 févr. , 9:30
OL : Une dictature de 4 mois, Endrick menace la France
22 févr. , 9:00
ASSE : Stassin change radicalement d'attitude
22 févr. , 8:40
PSG : Désiré Doué, grosse inquiétude à Paris
22 févr. , 8:20
OL : 45ME, une offre folle pour Sulc
22 févr. , 7:40
TV : Strasbourg - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

On fait des mercato somptueux soit quand on gagne du fric grâce aux bonnes affaires soit quand on obtient de bons résultats grâce à nos recrues. On peut donc dire qu’aucun mercato sous l’ère Longoria n’étaient somptueux et encore moins depuis benatia

OM : McCourt promet l'enfer au mercato

Dijaya il est là et bien la lalala

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

Le problème cest quon a pas de leader dans cette équipe depuis le départ de rabiot..greenwood cest un phénomène mais il a pas le caractère pour être un "leader" ... holjberg et balerdi aurait dû l'être mais ils ont pas l'aura ni le caractère d'un rabiot.. tout part de la ..cest ca qui nous a flingué .. rappelez vous lan dernier après le match de Reims ou rabiot remobolise tout le monde en leurs rentrant dedans ..

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Mec y’a quelques jours tu débattais avec moi psk tu disais que les cadors européens allaient se l’arracher à 100M. T’es la reine des girouettes mon petit red

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Oui donc il a rien gagné palmarès 0

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading