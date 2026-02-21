kombouare a deja trouve un nouveau poste iconsport 258748 0096 1 393026

Paris FC : Kombouaré remplace Stéphane Gilli

Paris FC21 févr. , 23:38
parClaude Dautel
A quelques minutes près, le Paris FC a failli rentrer avec les trois points de la victoire lors de son déplacement à Toulouse. Mais cela ne changera rien, les dirigeants du club de la capitale ont décidé de limoger Stéphane Gilli et de le remplacer par Antoine Kombouaré.
S'il a fait monter le Paris Football Club en Ligue 1, Stéphane Gilli n'aura pas l'occasion de mener son équipe jusqu'au bout de la saison. En effet, alors que le Paris FC occupe la quatorzième place du classement de Ligue 1 après son nul face au TFC (1-1), la famille Arnault a décidé de limoger son entraîneur. Selon Le Parisien, Antoine Kombouaré sera intronisé lundi entraîneur du Paris Football Club à la place de Stéphane Gilli. L'annonce a déjà été faite aux joueurs parisiens au retour du déplacement à Toulouse.

Opération maintien pour Antoine Kombouaré

Pour l'instant, le Paris FC n'a pas communiqué, mais il ne fait aucun doute que la décision de confier l'équipe à Antoine Kombouaré est désormais entérinée. Ce dernier était libre depuis son départ du FC Nantes la saison passée, un club qu'il avait mené au maintien en Ligue 1. C'est probablement tout ce que lui demande Antoine Arnault, le patron du Paris Football Club. Avec trois points pris lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, le club de la capitale sentait le danger venir et a décidé de prendre les devants.
Paris

Paris

Ligue 1 #14
N
D
N
D
N
Ligue 1
Ligue 1
Matchs22
V
Victoire5
M
Match nul7
D
Défaite10
Buts Marqués26
Buts Encaissés39

Matchs Récents

Tout afficher
21 février 2026 à 19:00
Ligue 1
ToulouseToulouse
1
1
Match terminé
ParisParis
14 février 2026 à 21:05
Ligue 1
ParisParis
0
5
Match terminé
LensLens

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
I. Kebbal
10.

I. Kebbal

FranceFrance Âge 27 Attaquant
Matchs21
Buts8
Passes décisives4
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
M. Simon
27.

M. Simon

NigeriaNigéria Âge 30 Attaquant
Matchs19
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

