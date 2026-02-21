Paris FC : Kombouaré remplace Stéphane Gilli

A quelques minutes près, le Paris FC a failli rentrer avec les trois points de la victoire lors de son déplacement à Toulouse. Mais cela ne changera rien, les dirigeants du club de la capitale ont décidé de limoger Stéphane Gilli et de le remplacer par Antoine Kombouaré.

Le Parisien, Antoine Kombouaré sera intronisé lundi entraîneur du Paris Football Club à la place de Stéphane Gilli. L'annonce a déjà été faite aux joueurs parisiens au retour du déplacement à Toulouse. S'il a fait monter le Paris Football Club en Ligue 1 , Stéphane Gilli n'aura pas l'occasion de mener son équipe jusqu'au bout de la saison. En effet, alors que le Paris FC occupe la quatorzième place du classement de Ligue 1 après son nul face au TFC (1-1), la famille Arnault a décidé de limoger son entraîneur. Selon, Antoine Kombouaré sera intronisé lundi entraîneur du Paris Football Club à la place de Stéphane Gilli. L'annonce a déjà été faite aux joueurs parisiens au retour du déplacement à Toulouse.

Opération maintien pour Antoine Kombouaré

Pour l'instant, le Paris FC n'a pas communiqué, mais il ne fait aucun doute que la décision de confier l'équipe à Antoine Kombouaré est désormais entérinée. Ce dernier était libre depuis son départ du FC Nantes la saison passée, un club qu'il avait mené au maintien en Ligue 1. C'est probablement tout ce que lui demande Antoine Arnault, le patron du Paris Football Club. Avec trois points pris lors des cinq derniers matchs de Ligue 1, le club de la capitale sentait le danger venir et a décidé de prendre les devants.