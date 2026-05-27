L'OM prépare 6 ME pour rapatrier un ex

Poussé dehors par l'Olympique de Marseille en début d'année 2025, Roggerio Nyakossi a finalement réussi à briller en Belgique, loin de la Canebière. A tel point que Strasbourg, l'OL et de nombreux clubs anglais et allemands se l'arrachent, même si les Phocéens ont une clause de rachat.

En 2022, l' OM faisait venir Roggerio Nyakossi en provenance du Servette FC alors qu'il n'était âgé que de 18 ans. Une méthode de post-formation qui avait pour but de le faire entrer progressivement dans l'équipe première. Mais force est de constater que cela n'a pas fonctionné avec lui, contrairement à d'autres comme Robinio Vaz ou Darryl Bakola qui ont eu leur chance en équipe première, puisqu'il n'a jamais foulé les pelouses de Ligue 1 malgré quelques convocations avec les pros.

En janvier 2025, le défenseur central alors âgé de 21 ans quittait la réserve phocéenne pour signer à l'OH Louvain en Belgique. Un pari gagnant puisqu'à peine un an et demi plus tard, il est déjà sur les tablettes de gros clubs français comme Strasbourg et l'OL, mais aussi d'écuries anglaises et allemandes. L'OM, qui a conservé un œil avisé sur lui, a toujours la main sur le dossier grâce à une clause de rachat prioritaire, révèle Foot Mercato

Roggerio Nyakossi, vers un retour à l'OM ?

Vendu à Louvain contre 800 000 euros, un pourcentage à la revente et une clause de rachat prioritaire, Roggerio Nyakossi garde clairement un pied à l'Olympique de Marseille. Face à la telle progression de son ancien joueur, la direction phocéenne n'a pas l'intention de laisser passer l'occasion de récupérer un défenseur central d'une telle qualité, qui connait la maison et qui arriverait avec beaucoup plus de maturité. Comme l'indiquent nos confrères, l'OM devra débourser la modique somme de 6 millions d'euros pour doubler toute la concurrence. Un montant plus faible que les 8 millions d'euros demandés par Louvain aux autres clubs. Une décision qui reviendra, au final, à Grégory Lorenzi, le remplaçant attendu de Medhi Benatia.

Une concurrence composée de Strasbourg et de l'OL, donc, mais aussi d'Augsbourg, Hoffenheim, Stuttgart et le Werder Brême en Allemagne, du Feyenoord aux Pays-Bas ou d'Ipsiwch et Everton en Angleterre. Autant de convoitises qui en disent long sur le talent indéniable de Roggerio Nyakossi, pendant que l'OM se frotte les mains...