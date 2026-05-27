L'OM prépare 6 ME pour rapatrier un ex

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !
Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît
Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros
Donc 30 millions pour Balerdi... c'est normal, et 25 millions pour Tesmann... ça ne l'est pas. Etonnant non ? MdR
On sent bien que les instances du Football Français font du grand n'importe quoi ! Comme je disais... pourquoi ne pas carrément mettre directement l'ASSE en Ligue1. Comme ça... toutes les instances du Football Français, les médias et les amoureux des poteaux carrés... seront enfin ravis ! Bah... au diable l'équité ! Nous n'en sommes pas à une magouille près ! 😏
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🚨EXCL #mercatOM 🔵⚪️ 🎯auteur de belles performances avec Louvain 🇧🇪, le solide défenseur central Roggerio Nyakossi est toujours dans le viseur de l'OM, son ancien club qui dispose d'une clause de rachat prioritaire de 6 M€ 🔁Strasbourg et l'OL l'ont dans le viseur, tout
🚨#mercatOM 🔵⚪️ ✅L'OM a bouclé le départ de Roggerio Nyakossi 🇨🇭 à Louvain, officialisation imminente 🔜autre départ bouclé, Emran Soglo qui va partir en MLS aux Chicago Fire 🇺🇸, officialisation prévue en fin de semaine footmercato.net/a7645986141708…