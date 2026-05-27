Manu Koné poussé vers le PSG, merci l'UEFA

Malgré sa qualification pour la Ligue des Champions, l’AS Roma va devoir vendre cet été pour éviter des sanctions de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Manu Koné pourrait être sacrifié, une aubaine pour le PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Paris Saint-Germain va chercher à se renforcer lors du prochain mercato . Inactif l’été dernier sur le marché des transferts, le club de la capitale souhaite cette fois recruter pour augmenter la concurrence à tous les postes. C’est notamment le cas au milieu de terrain, où Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves sont installés. Pour renforcer ce poste, le nom de Manu Koné est revenu avec insistance ces dernières semaines.

Le Français de l’AS Roma plaît à Luis Enrique et à Luis Campos. Il offrirait au PSG un profil différent dans ce secteur de jeu. Paris sera donc ravi d’apprendre que, selon les informations d’Il Messaggero, un transfert de Manu Koné pourrait être favorisé par la Roma dans les semaines à venir. En effet, le média italien nous apprend que le club de la Louve doit effectuer deux grosses ventes avant le 30 juin pour rentrer dans les clous du fair-play financier et de son accord passé avec l’UEFA il y a plusieurs mois.

La Roma est ouverte à un départ de Koné

L’argent de la Ligue des Champions va bien sûr offrir de l’air à Rome… mais à partir du mois de juillet. Par conséquent, l’équipe de Gian Piero Gasperini va bien devoir vendre avant fin juin pour répondre aux exigences de l’instance européenne. Le média indique que quatre joueurs sont candidats à un départ : Ndicka, Svilar, Pisilli… et Koné. Cela n’est pas très étonnant pour l’international français, retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, qui a vu sa cote exploser au cours des deux dernières saisons.

Le Paris Saint-Germain est donc prévenu, la porte sera ouverte en cas de négociations pour un transfert de Manu Koné. Reste simplement à savoir si le club parisien fera de l’ancien Toulousain son choix numéro 1 au milieu de terrain alors que, sauf rebondissement, le PSG ne recrutera qu’un seul joueur dans ce secteur de jeu lors du mercato estival.