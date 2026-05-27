L2 : Nantes fait signer un jeune milieu défensif

Le FC Nantes a annoncé ce mercredi sur son site officiel la signature du jeune milieu de terrain Sanah Camara (18 ans).

« Pur produit de la formation nantaise depuis l’âge de 6 ans, Sanah Camara signe aujourd’hui son premier contrat professionnel avec la maison Jaune et Verte. Le milieu défensif, originaire de La Roche-sur-Yon, a franchi toutes les étapes au centre de formation, devenant ainsi un élément prometteur à la Jonelière. International français chez les jeunes, il compte de nombreuses sélections avec les Bleuets U17 et a participé à la belle campagne des Tricolores lors de l’Euro 2025, conclue par une finale perdue face au Portugal » a d’abord écrit le club canari, relégué en a d’abord écrit le club canari, relégué en Ligue 2 , sur son site officiel avant de poursuivre.

« Âgé de 18 ans, il fait partie de l’effectif qui vient de remporter le Challenge Espoirs sous les ordres de Stéphane Ziani. Le FC Nantes est heureux de prolonger l’aventure avec Sanah Camara ! » peut-on lire. Une bonne nouvelle pour le club nantais, désireux de s’appuyer sur ses meilleurs jeunes pour agrémenter son effectif la saison prochaine avec des moyens financiers logiquement réduits par la descente en Ligue 2.