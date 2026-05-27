L2 : Nantes fait signer un jeune milieu défensif

Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros
Donc 30 millions pour Balerdi... c'est normal, et 25 millions pour Tesmann... ça ne l'est pas. Etonnant non ? MdR
On sent bien que les instances du Football Français font du grand n'importe quoi ! Comme je disais... pourquoi ne pas carrément mettre directement l'ASSE en Ligue1. Comme ça... toutes les instances du Football Français, les médias et les amoureux des poteaux carrés... seront enfin ravis ! Bah... au diable l'équité ! Nous n'en sommes pas à une magouille près ! 😏
Karma
Et même de renommée universelle !
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Pur produit de l'Académie, Sanah Camara signe son premier contrat professionnel ! Présent au Club depuis 2013, le milieu de terrain (2008) franchit une nouvelle étape majeure au sein de son club formateur en s'engageant pour la saison à venir. Félicitations Sanah 👊