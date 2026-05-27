Gordon

Accord trouvé, Anthony Gordon fonce au Barça

Liga27 mai , 17:40
parEric Bethsy
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En quête de renforts pour son secteur offensif, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Anthony Gordon. Le champion d’Espagne a déjà trouvé un accord avec l’ailier de Newcastle et négocie l’indemnité de transfert après l’envoi d’une première offre.
Le FC Barcelone n’attend pas seulement le successeur de Robert Lewandowski. Outre la recherche d’un avant-centre de haut niveau comme Julian Alvarez, João Pedro ou Harry Kane, le club catalan veut aussi s’offrir un ailier gauche. Le poste réservé à Raphinha n’a plus d’alternative si l’on considère que Marcus Rashford, dont l’option d’achat à 30 millions d’euros pose problème, se dirige vers un retour à Manchester United suite à son prêt.
Le Mancunien se verrait bien poursuivre l’aventure avec les Blaugrana. Mais c’est un compatriote anglais qui s’apprête à récupérer sa place dans l’effectif. En effet, le Barça a de bonnes chances d’obtenir la signature d’Anthony Gordon (25 ans). Le journaliste Fabrizio Romano nous apprend que le champion d’Espagne et l’ailier de Newcastle ont déjà trouvé un accord. Les dirigeants catalans négocient désormais avec leurs homologues anglais qui valorisent leur joueur sous contrat jusqu’en 2030 à 85-90 millions d’euros. De son côté, le géant de Liga n’a pas l’intention de s’aligner.

Le Barça propose 70 M€

Sa première proposition atteint plutôt les 70 millions d’euros, affirme le quotidien local Sport. Le Barça espère ainsi avancer dans les discussions en s’appuyant sur la volonté d’Anthony Gordon. Bien que sollicité par le Bayern Munich et Liverpool, l’international anglais a effectivement choisi le FC Barcelone qui espère néanmoins boucler le deal rapidement pour devancer la concurrence. Hansi Flick va donc suivre l’évolution de ce dossier, lui qui a validé le profil du joueur pour l’aligner à gauche ou en pointe. L’entraîneur du Barça apprécie sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et son agressivité dans le pressing. Des qualités qui correspondent à son plan de jeu.
A. Gordon

A. Gordon

EnglandAngleterre Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs12
Buts10
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

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Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

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Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros

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Donc 30 millions pour Balerdi... c'est normal, et 25 millions pour Tesmann... ça ne l'est pas. Etonnant non ? MdR

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