Accord trouvé, Anthony Gordon fonce au Barça

En quête de renforts pour son secteur offensif, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Anthony Gordon. Le champion d’Espagne a déjà trouvé un accord avec l’ailier de Newcastle et négocie l’indemnité de transfert après l’envoi d’une première offre.

Le FC Barcelone n’attend pas seulement le successeur de Robert Lewandowski. Outre la recherche d’un avant-centre de haut niveau comme Julian Alvarez, João Pedro ou Harry Kane, le club catalan veut aussi s’offrir un ailier gauche. Le poste réservé à Raphinha n’a plus d’alternative si l’on considère que Marcus Rashford, dont l’option d’achat à 30 millions d’euros pose problème, se dirige vers un retour à Manchester United suite à son prêt.

Le Mancunien se verrait bien poursuivre l’aventure avec les Blaugrana. Mais c’est un compatriote anglais qui s’apprête à récupérer sa place dans l’effectif. En effet, le Barça a de bonnes chances d’obtenir la signature d’Anthony Gordon (25 ans). Le journaliste Fabrizio Romano nous apprend que le champion d’Espagne et l’ailier de Newcastle ont déjà trouvé un accord. Les dirigeants catalans négocient désormais avec leurs homologues anglais qui valorisent leur joueur sous contrat jusqu’en 2030 à 85-90 millions d’euros. De son côté, le géant de Liga n’a pas l’intention de s’aligner.

Le Barça propose 70 M€

Sa première proposition atteint plutôt les 70 millions d’euros, affirme le quotidien local Sport. Le Barça espère ainsi avancer dans les discussions en s’appuyant sur la volonté d’Anthony Gordon. Bien que sollicité par le Bayern Munich et Liverpool, l’international anglais a effectivement choisi le FC Barcelone qui espère néanmoins boucler le deal rapidement pour devancer la concurrence. Hansi Flick va donc suivre l’évolution de ce dossier, lui qui a validé le profil du joueur pour l’aligner à gauche ou en pointe. L’entraîneur du Barça apprécie sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et son agressivité dans le pressing. Des qualités qui correspondent à son plan de jeu.