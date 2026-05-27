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Le clan Conceiçao supplie l'OM d'oublier Genesio

OM27 mai , 16:40
parCorentin Facy
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En quête d’un nouvel entraîneur, l’OM fait de Bruno Genesio sa priorité. Le nom de Sergio Conceiçao est également évoqué. L’agent du Portugais, qui va quitter Al-Ittihad, a justement contacté la direction olympienne.
Depuis plusieurs semaines, les pistes se multiplient pour la succession d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. Les noms de Christophe Galtier et d’Adi Hütter sont régulièrement évoqués, tout comme celui de Bruno Genesio. En fin de contrat avec le LOSC, celui qui a également entraîné l’OL et le Stade Rennais est la priorité de Grégory Lorenzi et de Stéphane Richard. Un intérêt qui ne laisse pas insensible Bruno Genesio, lequel pourrait toutefois se retrouver en concurrence avec un entraîneur étranger très réputé dans les semaines à venir.
En effet, FootMercato révèle que Jorge Mendes, l’agent d’un certain Sergio Conceiçao, a contacté l’état-major de l’Olympique de Marseille au cours des derniers jours. Bientôt libéré de son contrat avec le club saoudien d’Al-Ittihad, l’ancien coach du FC Nantes, de Porto ou encore de l’AC Milan, se verrait bien rebondir dans le sud de la France. Son profil a en tout cas été proposé aux décideurs phocéens.

Jorge Mendes a appelé l'OM

L’appel du pied de Jorge Mendes n’a pas encore trouvé de réponse de la part de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi, lesquels souhaitent garder le plus de portes ouvertes possibles. Car si Bruno Genesio semble de plus en plus s’affirmer comme le choix numéro un des deux nouveaux hommes forts de l’OM, l’ancien technicien du LOSC n’a pas encore dit oui à Marseille.

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D’autant que l’ancien Lyonnais est très courtisé puisque l’AS Monaco et le Paris FC sont également très intéressés par son profil. D’où l’intérêt pour l’OM de ne pas dire non trop vite à Sergio Conceiçao, même si le Portugais a un gros défaut : il est très cher. Marseille n’aura pas les moyens de s’aligner sur son salaire saoudien, ce qui signifie que l’ancien de Porto devra consentir de très gros efforts s’il veut s’asseoir sur le banc du Vélodrome la saison prochaine.
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Derniers commentaires

Manu Koné poussé vers le PSG, merci l'UEFA

Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

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Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

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Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros

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Donc 30 millions pour Balerdi... c'est normal, et 25 millions pour Tesmann... ça ne l'est pas. Etonnant non ? MdR

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