Le clan Conceiçao supplie l'OM d'oublier Genesio

En quête d’un nouvel entraîneur, l’OM fait de Bruno Genesio sa priorité. Le nom de Sergio Conceiçao est également évoqué. L’agent du Portugais, qui va quitter Al-Ittihad, a justement contacté la direction olympienne.

Depuis plusieurs semaines, les pistes se multiplient pour la succession d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. Les noms de Christophe Galtier et d’Adi Hütter sont régulièrement évoqués, tout comme celui de Bruno Genesio . En fin de contrat avec le LOSC, celui qui a également entraîné l’OL et le Stade Rennais est la priorité de Grégory Lorenzi et de Stéphane Richard. Un intérêt qui ne laisse pas insensible Bruno Genesio, lequel pourrait toutefois se retrouver en concurrence avec un entraîneur étranger très réputé dans les semaines à venir.

En effet, FootMercato révèle que Jorge Mendes, l’agent d’un certain Sergio Conceiçao, a contacté l’état-major de l’Olympique de Marseille au cours des derniers jours. Bientôt libéré de son contrat avec le club saoudien d’Al-Ittihad, l’ancien coach du FC Nantes, de Porto ou encore de l’AC Milan, se verrait bien rebondir dans le sud de la France. Son profil a en tout cas été proposé aux décideurs phocéens.

Jorge Mendes a appelé l'OM

L’appel du pied de Jorge Mendes n’a pas encore trouvé de réponse de la part de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi, lesquels souhaitent garder le plus de portes ouvertes possibles. Car si Bruno Genesio semble de plus en plus s’affirmer comme le choix numéro un des deux nouveaux hommes forts de l’OM, l’ancien technicien du LOSC n’a pas encore dit oui à Marseille.

D’autant que l’ancien Lyonnais est très courtisé puisque l’AS Monaco et le Paris FC sont également très intéressés par son profil. D’où l’intérêt pour l’OM de ne pas dire non trop vite à Sergio Conceiçao, même si le Portugais a un gros défaut : il est très cher. Marseille n’aura pas les moyens de s’aligner sur son salaire saoudien, ce qui signifie que l’ancien de Porto devra consentir de très gros efforts s’il veut s’asseoir sur le banc du Vélodrome la saison prochaine.