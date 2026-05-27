OL : Les 2 premières recrues sont déjà arrivées

Qui dit fin de saison dit également retour des joueurs qui étaient prêtés. Au total, l'OL voit revenir sept joueurs, dont deux qui intègreront le groupe de Paulo Fonseca pendant l'été en vue de la saison prochaine.

Est-ce que l'OL est déjà en train de commencer son mercato estival ? Ça en a tout l'air. L'été dernier, alors qu'il était en proie à des difficultés financières critiques et proche d'une rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG, le club rhodanien a réussi à s'en sortir en promettant de diminuer drastiquement ses dépenses tout en faisant rentrer de l'argent dans les caisses.

Il fallait donc diminuer la masse salariale, et pour cela, la direction lyonnaise s'est séparée de plusieurs joueurs, certains vendus, d'autres prêtés. Pour ce qui est de ces derniers, ils sont sept à avoir passé la saison hors de la capitale des Gaules tout en étant toujours sous contrat avec l' OL

L'OL va réintégrer deux joueurs prêtés

La saison étant bientôt définitivement terminée, l'OL va pouvoir récupérer Caleta-Car, Bengui, Diawara, Akouokou, Turner, Molebe et Gomes Rodriguez. Autant de joueurs qui ont connu diverses fortunes en prêt cette saison. Et selon les informations du Progrès, les deux derniers cités vont intégrer la préparation estivale lyonnaise avec le groupe de Paulo Fonseca. Une excellente nouvelle aussi bien pour eux, qui sortent respectivement de prêts à Montpellier et Annecy en Ligue 2, que pour l'OL, qui récupère les services de jeunes joueurs à gros potentiel.

Concernant Enzo Molebe, sa saison dans l'Hérault a été assez mitigée, avec seulement 2 buts et 1 passe décisive mais avec 12 matchs disputés. Un temps de jeu nécessaire à son jeune âge. Même son de cloche pour Alejandro Gomes Rodriguez, lequel a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 14 rencontres disputées cette saison.