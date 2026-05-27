OL : Les 2 premières recrues sont déjà arrivées

Nice doit payer, les règles c'est les règles, L OM étais souvent sanctionné a cause des projectile, les virages nord ou sud étaient souvent fermés, pourquoi Nice echapperai au sanction ?
Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!
Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !
Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît
Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros
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🚨 L'OL va récupérer 7 joueurs en fin de prêt : Caleta-Car, Bengui, Diawara, Akouokou, Turner, Molebe et Gomes Rodriguez. 🔙 Ces deux derniers devraient intégrer la préparation estivale avec le groupe de Paulo Fonseca. Le sort des autres reste à définir. ⏳ 🗞️ @LeProgresOL