Nice craque pour un consultant de Canal+

A la recherche d’un directeur sportif pour compenser le départ à venir de Florian Maurice et l’arrivée avortée de Grégory Lorenzi, Nice pense à Bruno Cheyrou, ancien de l’OL et actuellement consultant à Canal+.

L’OGC Nice s’est activement lancé à la recherche de son futur directeur sportif. Il y a quelques semaines, les Aiglons pensaient avoir trouvé l’oiseau rare en trouvant un accord de principe avec Grégory Lorenzi , sur le départ de Brest après 10 années passées du côté de Francis-le-Blé. Le dirigeant corse de 42 ans a néanmoins fait faux bond à Nice, privilégiant au dernier moment l’offre émise par l’Olympique de Marseille. Résultat, le Gym se retrouve sans directeur sportif désigné pour la saison à venir.

Mais selon L’Equipe, cela s’active en interne pour remédier à cette situation et trois pistes se dégagent. La première, comme indiqué par ailleurs, mène à Geoffrey Moncada, sur le départ de l’AC Milan. Passé par l’AS Monaco, il n’a pas résisté à la vague de licenciements du club lombard et pourrait se montrer intéressé par un retour en France, après un passage à Monaco. En poste à Auxerre, David Wantier est une autre piste de l’OGC Nice.

La piste Bruno Cheyrou activée par Nice

« Il correspond au portrait-robot du profil ciblé, à même de réaliser un mercato cohérent avec peu de moyens tout en amenant des résultats » écrit le quotidien national, qui précise néanmoins que pour l’heure, on ignore totalement si l’ancien de l’ASSE sera favorable à un départ vers la Côte d’Azur. Enfin, le nom de Bruno Cheyrou revient de plus en plus dans les discussions. Ancien responsable de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, l’actuel consultant de Canal+ a des partisans en interne.