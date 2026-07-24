L’OM maltraité, les supporters rêvent d’une liste noire

L’OM maltraité, les supporters rêvent d’une liste noire

OM24 juil. , 19:00
parGuillaume Conte
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Le mercato de l'OM commence à agacer les supporters, ou plutôt l'absence de recrues. Certains clubs sont pointés du doigt pour... ne pas aider Marseille à recruter.
Rarement dans ce siècle, l’OM aura laissé passer quasiment deux mois de mercato sans recruter le moindre joueur. En dehors des retours de prêt, les supporters ne sont pas dépaysés quand ils regardent l’effectif de Bruno Genesio. C’est dans le staff et dans l’équipe dirigeante que les changements ont eu lieu pour le moment. Les ventes commencent à s'officialiser, et devraient provoquer de futures arrivées, probablement dans le courant du mois d’août.
L’OM ne semble pas céder à la panique, mais commence tout de même à regarder quelques pistes. L’idée est de ne pas laisser tous les joueurs trouver un nouveau club, et se retrouver ensuite en carafe une fois que la possibilité de recruter sera bien présente.

Reims est exigeant, après une offre à 18 ME

En ce qui concerne par exemple la piste menant à Keito Nakamura, qui est dans le viseur de l’OM, la demande du Stade de Reims a grimpé à 25 ME pour un transfert. Certes, le club champenois n’arriverait probablement pas à ce total, mais cette exigence revue à la hausse a eu le don d’énerver les supporters marseillais, qui sont à prendre avec des pincettes en voyant le début de saison poindre le bout de son nez dans moins d’un mois.
Le fait que Reims soit si gourmand pour un joueur de Ligue 2 est parfois vu comme un complot, et on rêve de voir Grégory Lorenzi tenir les comptes des clubs qui haussent leurs tarifs quand l’OM se présente. « Les clubs français abusent avec les prix quand l’OM arrive », « 25 ME, ils sont pas sérieux, c’est que pour l’OM ou il va partir pour 13 millions en Turquie ? », « Lorenzi devrait tenir un cahier dans lequel il note tous les clubs qui gonflent les prix quand c’est l’OM. Juste pour s’en souvenir », ambitionne même un fan marseillais pour qui le complot anti-marseillais est visible cet été.
Difficile toutefois pour les clubs qui comptent vendre à l’OM d’ignorer les grandes difficultés du club provençal sur le plan financier. Les 25 ME demandés pour Nakamura sont surtout une réponse à une première offre reçue par Reims à hauteur de 18 ME. Et elle ne venait probablement pas de l’OM.
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En ce dont 2 joueurs de son banc, le PSG encaissé plus que ce qu'en laisserait l'OM en vendant tout l'effectif 😂🤣😂

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Le PSG est double champion d'Europe, ça côté plus haut et c'est normal. Le PSG attire les joueurs et bonifie ceux qu'il vend avec son nouveau statut et celui de ses joueurs.

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Mon dieu... Il ne pouvait y avoir que desurnom et lui pr pas voir le filet de pêche 🤦 Aucune composition d'équipe ne se ressemble d'un match à l'autre, si Fonseca cherche à créer des automatismes je vois pas comment il s'y prend, ça risque d'être dur en effet

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