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Le style de jeu de l'Argentine, ils en sont tous jaloux

Mondial 202624 juil. , 17:30
parGuillaume Conte
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Il ne manquait plus que lui. Président de l'Argentine, Javier Milei a expliqué pourquoi tout le monde détestait la sélection de son pays. 
Une carte restée célèbre sur les réseaux sociaux indiquait ce dimanche, avant la finale de la Coupe du monde, qu’en dehors de l’Espagne et de l’Argentine, le reste du monde avait choisi son camp. La planète n’était pas forcément favorable à la Roja, mais souhaitait surtout une défaite de l’Argentine, équipe dont le style de jeu ne plait pas à grand monde. L’agressivité des coéquipiers de Lionel Messi, en plus de décisions favorables parfois surprenantes en leur faveur, ont créé un front « anti-argentin » malgré la talent et les exploits de Messi. 
Même dans le pays sud-américain, on se rend bien compte que le reste de la planète football n’apprécie guère cette agressivité débordante, les provocations régulières, surtout quand la défaite n’est pas acceptée malgré la supériorité de l’Espagne en finale. 
Président de l’Argentine, Javier Milei a passé la seconde couche en évoquant la jalousie des autres pays à l’égard de la sélection albiceleste. La jalousie et les « gauchistes », voilà la meilleure explication de l’Argentine pour défendre sa façon de jouer au football. « Le problème avec l'Argentine, c'est que nous ne passons pas inaperçus, les gens sont jaloux de nous, et nous sommes bons dans presque tout. Je suis désolé, mais il fallait bien que quelqu'un le dise. Maintenant, le monde va voir ce qu'un pays rempli d'Argentins peut accomplir. Ils mentent sur l'Argentine. Ce sont les gauchistes d'autres pays, pour changer.Vous avez des ennemis ? Cela signifie que vous avez défendu quelque chose. Nous défendons l’Argentine », a fait savoir le chef de l’état argentin, très proche de Donald Trump, dans l’amitié comme dans les idées. 
La politique et le football ont plus que jamais fait bon ménage dans cette Coupe du monde, et la revendication des Iles Malouines par l’Argentine en pleine demi-finale contre l’Angleterre démontre également que cela peut créer de dangereux précédents. Pour le moment, la FIFA ne s'est pas attaquée au problème. 
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