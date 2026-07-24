Le PSG a bien changé et encaisse 40 ME

Le PSG a bien changé et encaisse 40 ME

PSG24 juil. , 18:00
parGuillaume Conte
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Que se passe-t-il au PSG, qui va vendre deux joueurs pour un total de plus de 100 millions d'euros ? Une belle revanche après des années de marasme à ce niveau.
Longtemps raillé pour son incapacité à gagner le titre suprême malgré les centaines de millions d’euros dépensés, le PSG ne fait plus rire. Non seulement, le club de la capitale a remporté les deux dernières Ligues des Champions, tout en pratiquant un football plutôt enthousiasmant, mais en plus il a su gérer parfaitement son effectif.
Moins de recrues cliquantes, plus de joueurs capables de progresser et de se plier aux exigences de Luis Enrique, le nouveau PSG force le respect. Et dans le même temps, Paris arrête de s’embourber dans des dossiers complexes. Il reste encore quelques vestiges du passé comme Randal Kolo-Muani, mais le club francilien parvient à vendre beaucoup mieux ces dernières années.
Le départ de Gonçalo Ramos vers le Milan AC pour 70 ME hors bonus a pu étonner. Et de son côté, le PSG est en train de boucler une nouvelle vente épatante. En effet, Paris et l’Atlético de Madrid échangent actuellement les derniers documents liés au transfert de Kang-In Lee, annonce Mundo Deportivo. Et le montant total de cette opération sera de 40 millions d’euros.

Le PSG vend au-dessus de la valeur marchande

Un joueur très bien vendu car, malgré des qualités évidentes, le Sud-Coréen n’a pas répondu aux attentes à Paris. Le Paris SG l’avait fait venir pour 22 ME en provenance de Majorque, et sa valeur marchande était de 28 ME au mois de juin dernier. Luis Campos a le vent en poupe et ces belles ventes vont aussi permettre à Paris de se rapprocher de l’équilibre de ses comptes.
Surtout que dans l’autre sens, les achats sont pour le moment inexistants, même si cela devrait évoluer dans les prochaines semaines. Kang-In Lee est en tout cas attendu à Madrid ce week-end, probablement pour finaliser cette arrivée qui devenait nécessaire, le Sud-Coréen perdant quelque peu patience derrière les titulaires indiscutables du PSG.
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Derniers commentaires

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Ce cahier serait une très bonne idée. 15M hier pour un joueur de L2, c'est déjà n'importe quoi, sauf si c'est un vrai crack en devenir. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Et aujourd'hui 25M , le prix de Vaz ? Mama..... Faut absolument faire ce genre de cahier et s'en souvenir pour demain.

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

Tout dépend où on veut placer le curseur en fait. Finir champion? L'an dernier paris a mis 6 mois pour se remettre de son mondial des clubs. Une fois les jambes revenues, on a vu ce qu'il s'est passé à la fin... Il faut finir régulièrement sur le podium pour upgrader le niveau de l'équipe, ça on le sait... Mais il faut aussi faire de la place aux jeunes et il nous fallait un bon entraîneur, pédagogue et formateur. Genesio coche ces cases. Mais une chose est certaine: les transferts à 25M c'est terminé pour cette année au moins. Lyon y est arrivé. Donc c'est faisable.

Le PSG a bien changé et encaisse 40 ME

En ce dont 2 joueurs de son banc, le PSG encaissé plus que ce qu'en laisserait l'OM en vendant tout l'effectif 😂🤣😂

Le PSG a bien changé et encaisse 40 ME

Le PSG est double champion d'Europe, ça côté plus haut et c'est normal. Le PSG attire les joueurs et bonifie ceux qu'il vend avec son nouveau statut et celui de ses joueurs.

L'OL s'offre Wolfsburg en amical

Mon dieu... Il ne pouvait y avoir que desurnom et lui pr pas voir le filet de pêche 🤦 Aucune composition d'équipe ne se ressemble d'un match à l'autre, si Fonseca cherche à créer des automatismes je vois pas comment il s'y prend, ça risque d'être dur en effet

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