Le PSG a bien changé et encaisse 40 ME

Que se passe-t-il au PSG, qui va vendre deux joueurs pour un total de plus de 100 millions d'euros ? Une belle revanche après des années de marasme à ce niveau.

Longtemps raillé pour son incapacité à gagner le titre suprême malgré les centaines de millions d’euros dépensés, le PSG ne fait plus rire. Non seulement, le club de la capitale a remporté les deux dernières Ligues des Champions, tout en pratiquant un football plutôt enthousiasmant, mais en plus il a su gérer parfaitement son effectif.

Moins de recrues cliquantes, plus de joueurs capables de progresser et de se plier aux exigences de Luis Enrique, le nouveau PSG force le respect. Et dans le même temps, Paris arrête de s’embourber dans des dossiers complexes. Il reste encore quelques vestiges du passé comme Randal Kolo-Muani, mais le club francilien parvient à vendre beaucoup mieux ces dernières années.

Le départ de Gonçalo Ramos vers le Milan AC pour 70 ME hors bonus a pu étonner. Et de son côté, le PSG est en train de boucler une nouvelle vente épatante. En effet, Paris et l’Atlético de Madrid échangent actuellement les derniers documents liés au transfert de Kang-In Lee, annonce Mundo Deportivo. Et le montant total de cette opération sera de 40 millions d’euros.

Le PSG vend au-dessus de la valeur marchande

Un joueur très bien vendu car, malgré des qualités évidentes, le Sud-Coréen n’a pas répondu aux attentes à Paris. Le Paris SG l’avait fait venir pour 22 ME en provenance de Majorque, et sa valeur marchande était de 28 ME au mois de juin dernier. Luis Campos a le vent en poupe et ces belles ventes vont aussi permettre à Paris de se rapprocher de l’équilibre de ses comptes.

Surtout que dans l’autre sens, les achats sont pour le moment inexistants, même si cela devrait évoluer dans les prochaines semaines. Kang-In Lee est en tout cas attendu à Madrid ce week-end, probablement pour finaliser cette arrivée qui devenait nécessaire, le Sud-Coréen perdant quelque peu patience derrière les titulaires indiscutables du PSG.