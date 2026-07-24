Julian Alvarez libéré, l’Atlético va dégoûter le Barça

En conflit avec le FC Barcelone, l’Atlético Madrid refuse catégoriquement de transférer Julian Alvarez chez les Blaugrana. En revanche, les Colchoneros pourraient bien envoyer leur attaquant du côté d’Arsenal grâce à une offre alléchante.

La fin de la Coupe du monde n’a rien changé pour Julian Alvarez (26 ans). Pendant la compétition, l’international argentin avait annoncé ses envies d’ailleurs. Et même s’il ne citait pas sa destination favorite, c’est bien le FC Barcelone qui a sa préférence. Mais encore faudrait-il que l’Atlético Madrid l’autorise à rejoindre la Catalogne. Pour le moment, ce n’est pas d’actualité en raison des tensions entre les deux clubs.

Arsenal utilise Gyökeres

Les dirigeants madrilènes s’opposent catégoriquement au transfert de leur buteur au Barça qui attend une nouvelle sortie médiatique de Julian Alvarez pour remettre encore un peu plus de pression. On ignore si l’attaquant de Manchester City a prévu de s’exprimer à nouveau. En tout cas, les plans de ses supérieurs ne lui plairont sûrement pas. L’Atlético Madrid souhaite en priorité conserver son avant-centre sous contrat jusqu’en 2030. Et si ce dernier insiste pour partir, les Rojiblancos commencent à envisager son transfert du côté d’Arsenal. Cette opération permettrait de ne pas renforcer un concurrent en Liga, et de remplacer Julian Alvarez sans avoir à effectuer la moindre recherche.

En effet, The Times et la Cadena SER affirment que les Gunners pensent à inclure Viktor Gyökeres (28 ans) dans la transaction. L’idée serait de proposer environ 100 millions d’euros plus l’attaquant que les Londoniens avaient recruté pour 63 millions d’euros l’été dernier. L’offre serait forcément alléchante, d’autant que l’international suédois intéresse l’Atlético Madrid malgré sa première saison mitigée en Angleterre. Bien sûr, toutes les parties concernées devront valider cet échange, y compris Julian Alvarez à qui l’on demandera d’oublier son « rêve » de signer au Barça.