PSG : Barcola, la menace ultime

PSG08 janv. , 9:20
parGuillaume Conte
Le statut de Bradley Barcola fait l'objet de beaucoup de discussions ces derniers jours. La décision de Luis Enrique dans le match entre le PSG et l'OM ce jeudi sera décisive.
Nous sommes le 8 janvier 2026, et il y a déjà un titre en jeu pour le PSG cette année. Le club de la capitale, qui a réussi à remporter la SuperCoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale, espère bien enchainer dans les matchs de prestige avec un succès face à l’OM. La rencontre, qui se déroulera ce jeudi soir à Koweit City, provoque forcément de grosses attentes. Notamment après la défaite au Vélodrome de ce début de saison, qui reste en travers de la gorge de Marquinhos.

Barcola victime des retours en attaque ?

Luis Enrique devrait donc aligner l’équipe la plus compétitive possible, pour rajouter un trophée à la vitrine du Paris SG. Cela tombe bien, l’entraîneur espagnol retrouve un effectif plus étoffé, et notamment en attaque. Cela pourrait toutefois faire une victime de taille. Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont de retour et devraient débuter la rencontre. Mais selon L’Equipe et Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia est pressenti pour être le troisième membre de l’attaque. Récemment touché et amoindri, le Géorgien s’est entrainé normalement, et s’il est considéré comme totalement remis, il sera dans le 11 de départ aux yeux des médias français.

Une vraie claque pour Bradley Barcola, qui s’attendait à être titulaire pour cette rencontre. Même si les choses peuvent changer en fonction de l’état physique de « Kvara », l’ancien lyonnais risque de comprendre qu’il n’est pas perçu comme un titulaire au sein de l’attaque du PSG une fois que tout le monde est sur pied. De quoi le conforter dans sa décision de se poser des questions sur son avenir. Pour le moment, Bradley Barcola a refusé l’offre de prolongation du club de la capitale, et regarde ce qui lui sera proposé cet été, à Paris ou ailleurs.
De nombreux clubs rêvent de lui, tandis que le joueur français rêve d’un changement de statut. Pour Luis Enrique, Barcola reste le quatrième larron de son attaque si tout le monde est en forme, et c’est une place qui n’incite clairement pas l’ancien de l’OL à continuer l’aventure à Paris. Nul doute que des clubs comme Liverpool suivront ce dossier de près dans les prochaines semaines.
Loading