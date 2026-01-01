PSG : Le malaise Barcola affole le mercato

ICONSPORT_274509_0028 (1)
En contact avec l’entourage de Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain peine à trouver un terrain d’entente pour une prolongation. La situation de l’ailier ne passe pas inaperçue puisque plusieurs cadors européens se tiennent à l’affût en cas de réelle ouverture.
Comme l’année dernière, lorsqu’il avait annoncé les signatures de Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Vitinha, le Paris Saint-Germain souhaite officialiser plusieurs prolongations en ce début d’année. Le club de la capitale espère confirmer celles du défenseur central Willian Pacho et du jeune Ibrahim Mbaye avec d’autres accords. On sait que la direction négocie avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, deux cas beaucoup plus complexes.

Le Ballon d’Or 2025 veut logiquement profiter de son statut pour augmenter ses revenus. Tandis que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne se contente pas des conditions proposées, l’ailier gauche a effectivement refusé la première proposition de ses dirigeants et son changement d’agents n’a fait que ralentir les échanges entre les deux parties. Un accord n’est donc pas d’actualité pour le moment. Et pendant ce temps-là, plusieurs cadors européens suivent attentivement la situation. Le journaliste Ekrem Konur cite Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich parmi les formations à l’affût. Mais c’est surtout Liverpool qui met la pression sur le Paris Saint-Germain.
Difficile de dire si ces rumeurs viennent du clan Bradley Barcola. Ce ne serait pas la première fois qu’un joueur utilise d’autres clubs pour négocier un meilleur contrat. En tout cas, les discussions avec l’international français traînent en longueur et rappellent son mécontentement un temps relayé dans les médias. Depuis l’arrivée du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier, le natif de Lyon n’est plus considéré comme un titulaire indiscutable. Une rétrogradation difficile à encaisser pour Bradley Barcola. Cette saison, l’ailier sous contrat jusqu’en 2028 n’a pas à se plaindre étant donné les blessures de ses concurrents.
0
