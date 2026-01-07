ICONSPORT_240718_0134
Bradley Barcola - PSG

PSG : 100ME pour Barcola, l'assaut commence

PSG07 janv. , 13:20
par Hadrien Rivayrand
0
Le PSG envisage de faire quelques sacrifices lors du prochain marché des transferts estival. Bradley Barcola pourrait notamment partir, alors que son profil attire plusieurs clubs.
Cet hiver, le Paris Saint-Germain souhaite miser sur la continuité et ne devrait pas réaliser de mouvements sur le marché des transferts. Tout sera en revanche différent l’été prochain. Le club aura plus de temps pour préparer son intersaison et faire le point sur la situation de ses joueurs. Parmi ceux qui aimeraient voir leur situation évoluer : Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais a perdu sa place de titulaire et peine à retrouver le niveau qui était le sien il y a quelques mois. Il se murmure de plus en plus que le PSG pourrait décider de le vendre l’été prochain, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Premier League.

Barcola, direction l'Angleterre ? 

Selon les dernières informations de Fichajes, Liverpool est très intéressé par le recrutement de Barcola. Si le club anglais sait que le PSG est exigeant en affaires, son objectif est de présenter une offre de 100 millions d’euros pour convaincre la direction francilienne. À noter qu’un départ à Liverpool séduirait également l’ancien Lyonnais, qui pourrait y trouver la place qu’il recherche au sein d’une équipe susceptible de perdre Mohamed Salah. Sa polyvalence est particulièrement appréciée par les pensionnaires d’Anfield Road.

Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyenDonnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen
Bradley Barcola souhaite monter en puissance en 2026 afin d’avoir une chance de participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Il devrait disposer de temps de jeu pour se montrer avec le Paris Saint-Germain, même si Luis Enrique attend davantage de lui. Pour remplacer l’ancien Lyonnais, le PSG pourrait se tourner vers Yan Diomandé (Leipzig), dont le profil séduit fortement les champions d’Europe.
0
