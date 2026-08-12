Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola commence à effrayer Liverpool

PSG12 août , 10:20
parClaude Dautel
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A moins de trois semaines de la fin du mercato, Bradley Barcola est avec ses coéquipiers du PSG à Salzbourg où les champions d'Europe joueront ce mercredi soir contre Aston Villa en Supercoupe d'Europe. A Liverpool, le transfert de l'attaquant français commence à donner des sueurs froides.
Annoncée depuis plusieurs semaines, la signature de Bradley Barcola ne semble pas du tout imminente alors même que l'ancien Lyonnais aurait donné son accord à Liverpool et aurait même déjà négocié son possible futur contrat avec les Reds. Le Paris Saint-Germain a la main dans ce dossier, puisque Bradley Barcola a encore deux ans de contrat, et c'est pour cela que les dirigeants du club de la capitale sont intransigeants sur l'aspect financier de cette opération en réclamant au moins 150 millions d'euros pour leur attaquant, là où Liverpool monte à peine au-dessus de 100 millions d'euros. Ce mercredi, dans le quotidien local anglais Liverpool Echo, on ne fait pas mystère que l'impatience commence à poindre du côté d'Anfield et qu'il serait bon que le club de la Mersey fasse rapidement une offre décisive.

Liverpool doit se bouger et vite

Richard Garnett, journaliste pour le média anglais, estime que désormais les dirigeants de Liverpool doivent revenir à la table des négociations avec une offre à prendre ou à laisser pour Bradley Barcola, car le temps presse pour l'équipe d'Andonu Iraola. « Plus on approche du début de la nouvelle saison de Premier League, plus le besoin de Liverpool de recruter un ailier de haut niveau se fait pressant. Parler de 170 millions d’euros est absurde. Liverpool aurait tort de payer une telle somme. Cependant, il semble inévitable que le montant du transfert dépasse les 120 millions d’euros, et un compromis raisonnable serait peut-être un transfert à 120 millions d’euros, assorti de bonus liés aux performances de 20 à 25 millions d’euros », explique le journaliste, qui n'est pas le seul à vouloir que les Reds accélèrent dans ce dossier. Tout cela alors que le nom d'Arsenal est cité depuis quelques jours.
De son côté, Ian Doyle, qui couvre l'actualité de Liverpool depuis plus de 25 ans, estime que Liverpool doit faire comprendre que l'heure n'est pas aux folies de l'an passé, lorsque les Reds avaient dépensé 150 millions d'euros pour faire venir Alexander Isak de Newcastle. « Il y a toujours d'autres footballeurs disponibles, et même si le marché des transferts a peut-être été quelque peu perturbé cet été, il existe de nombreux joueurs capables de réussir chez les Reds sous la direction d'Andoni Iraola. Évidemment, Bradley Barcola en fait assurément partie, mais pas à n'importe quel prix », prévient notre confrère. Ce qui est certain, c'est que ce mercredi soir, les dirigeants de Liverpool regarderont ce que fera Luis Enrique avec Bradley Barcola contre Aston Villa. Si l'attaquant international français est titulaire ou entre en jeu, c'est un signal d'alarme qui sera tiré du côté d'Anfield.

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Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.

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S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️

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