ASSE : Un attaquant arrive, c'est une surprise

L'ASSE fait feu de tout bois lors de ce mercato en recrutant à la fois des joueurs affirmés, mais également des pépites qui pourraient se révéler sous le maillot stéphanois. C'est le cas avec la signature d'un jeune attaquant international camerounais.

Félicitations Andre Zibi ! Oyili FC est fier d’annoncer qu’Andre Zibi, international U20, s’engage avec l’AS Saint-Étienne. Un nouveau chapitre s’ouvre pour lui, fruit de son travail, de sa discipline et de son talent. Toute la famille Oyili FC lui souhaite une pleine réussite dans cette nouvelle aventure. Fier de t’avoir vu grandir chez nous, et impatient de te suivre à Saint-Étienne », indique le club camerounais. Installée aux commandes de la Ligue 2 après une victoire probante à Sochaux, l'AS Saint-Etienne est loin d'en avoir fini avec son mercato. Si Ian Cathro va voir partir quelques joueurs, et notamment Lucas Stassin , l'entraîneur écossais de Sainté peut encore compter sur des renforts. Ainsi, ce mercredi, le Oyili FC, un club de Yaoundé, annonce qu'André Zibi, son jeune attaquant international de 18 ans, s'est engagé avec l'ASSE. «», indique le club camerounais.

L'ASSE mise désormais sur des jeunes joueurs

Cela fait plusieurs mois que l'AS Saint-Étienne suivait André Zibi, d'autres clubs de Ligue 1 ayant également un regard attentif sur les performances de l'international U18 camerounais. Bien évidemment, ce dernier ne sera pas directement lancé dans le grand bain de la Ligue 2, mais il s'entraînera tout de même régulièrement avec le groupe de Ian Cathro. Et c'est une évidence, l'entraîneur stéphanois n'hésitera pas à lui faire confiance, s'il sent qu'André Zibi est capable de s'imposer en L2. Comme le rappelle le site spécialisé EVCT, l'attaquant camerounais s'est récemment fait remarquer lors du Tournoi de Douala 2026 qu'André Zibi a fini avec le titre de meilleur buteur avec quatre buts et meilleur passeur avec trois passes décisives.