OL : 51.000 supporters, Lyon n'en revient pas

Le Groumapa Stadium n'était pas comble mardi soir pour OL-Sparta Prague, mais il était rempli bien au-delà des espérances lyonnaises. Les joueurs de Paulo Fonseca ont été surpris de cette incroyable affluence en plein mois d'août.

Les supporters lyonnais ne sont pas rancuniers, car après le match raté de leurs protégés à Prague, ils se sont rués sur les places pour le match retour de ce 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions . Et le stade de l'OL grondait comme à ses plus belles heures, apportant un regain d'énergie à Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Alors que l'on attendait au maximum 40.000 personnes au Groupama Stadium, ils étaient au moins 10.000 plus, ce qui est une bonne surprise alors que l'on est en août et que forcément Lyon est en grande partie déserté durant cette période de vacances estivales. Et ceux qui sont venus n'ont pas été déçus puisque Lyon a balayé le Sparta Prague . Évoquant le public, Moussa Niakhaté a reconnu qu'il était époustouflé de voir autant de monde dans le stade, ce que Michele Kang a reconnu également.

L'OL pourrait afficher complet contre Fenerbahçe

« Franchement, on voit vraiment que tout le monde a à cœur d'aller en Ligue des Champions, même les supporters. On est en plein mois d'août et le stade était plein. Ça montre beaucoup de choses. Leur soutien était exceptionnel. Je tiens vraiment à les remercier pour cette ambiance. On a un prochain tour qui va être compliqué contre Fenerbahçe, mais on a ces deux matchs qu'il va falloir bien gérer », a confié le défenseur central international sénégalais de l'Olympique Lyonnais. Désormais, du côté de l'OL, on se dit que le match retour du barrage de Ligue des champions, programmé le 26 août au Groupama Stadium, pourrait permettre d'afficher complet. Cela en dit long sur l'engouement des supporters de l'OL à l'idée de retrouver la Ligue des champions. Pour cela, il faudra tout de même faire un petit exploit face à une formation stambouliote qui s'est encore renforcée cet été en recrutant Mason Greenwood et pourrait faire signer Romelu Lukaku d'ici le match aller.