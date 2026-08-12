Le RC Lens confirme la signature de Franjo Ivanović

Lukaku n'est plus le joueur que l'on connu lorsqu'il jouait à Manchester United et qu'il enfilait but sur but. Mais au vu de sa stature imposante il risque d'occuper et peser de tout son poids sur la défense lyonnaise.
Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.
S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️
Des individualités ne font pas une équipe ...
Ils le trouvent ou leur pognon les turcs ?
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