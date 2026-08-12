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Bordeaux : Aucun salaire versé en juillet chez les Girondins

Bordeaux12 août , 9:20
parClaude Dautel
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Dans l'attente de la décision du CNOSF, qui devrait tomber ce mercredi, les salariés du club au scapulaire sont également dans l'attente des salaires du mois de juillet. 
Une semaine après être passés devant le CNOSF afin de présenter le projet de reprise du club, qui ne sera validé que si le club au scapulaire sauve sa place en National, les Girondins de Bordeaux attendent toujours de savoir ce que l'avenir leur réserve. Alors qu'un possible retour devant la DNCG est évoqué, l'angoisse monte chez les supporters bordelais qui, en plus d'une saison qui s'est mal terminée, ont droit à un été très compliqué. Mais que dire des salariés du club, puisque dans L'Equipe, on apprend que même si nous sommes bientôt à la moitié du mois d'août, les salaires du mois de juillet n'ont pas été versés. Cela n'empêche pas un petit vent d'optimisme de souffler au Haillan où tout le monde veut croire au miracle que serait le rachat du club et le départ définitif de Gérard Lopez.

Bordeaux n'en peut plus d'attendre

Se confiant au quotidien sportif, un salarié avoue que malgré ce retard de paiement, la visite des possibles futurs propriétaires du club a redonné le moral. « On n'a pas reçu notre salaire du mois de juillet, mais on le savait et d'une manière ou d'une autre, liquidation ou pas, on l'aura (...) C'était difficile au début, mais ça va beaucoup mieux. Pour l'instant, on est dans cette démarche collective et puis, si l'issue est négative, cela deviendra plus personnel. Mais on garde la tête haute. Je n'ai jamais vécu un vestiaire aussi soudé de ma vie. Si on se sort de tout ça », a confié un membre des Girondins. En attendant, l'impatience est énorme, et déborde sur les réseaux sociaux où les supporters bordelais sont de plus en plus nombreux à se demander pourquoi le CNOSF n'a toujours pas pris de décision, ce qui n'est pas le genre de la maison.

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