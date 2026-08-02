Le Qatar encourage la FIFA à vendre la Coupe du monde

Le président de la FIFA Gianni Infantino a fait l’objet d’un boycott général et d’une forte contestation. Il a été contraint d’abandonner son plan de vente de parts de la Coupe du monde. Le Qatar y était pourtant favorable.

Gianni Infantino est certainement l’homme qui divise le plus la planète football actuellement. Déjà massivement critiqué pour certains de ses agissements lors de la Coupe du monde 2026 (le carton rouge retiré à Folarin Balogun par exemple), le président de la FIFA n’a pas arrangé son cas, ni sa réputation, en cette fin juillet. Au contraire, le dirigeant helvético-italo-libanais a créé la polémique en dévoilant un gigantesque projet de vente de parts de la Coupe du monde . Une idée qui a provoqué un véritable raz de marrée, poussant les nations européennes à faire un communiqué dans lequel ils disent officiellement boycotter le Mondial 2030 si la proposition est adoptée.

Face à une telle contestation, Gianni Infantino n’a pas eu d’autre choix que d’abandonner son énorme projet. C’est presque dommage pour le Qatar, dont le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, proche de Gianni Infantino depuis le Mondial 2022 au Qatar, a défendu le projet. « La Fédération qatarie de football (QFA) soutient pleinement les efforts du président Infantino pour continuer à faire grandir et à renforcer de manière globale le jeu » a d’abord lancé le cheik du Qatar avant de poursuivre.

Lire aussi FIFA : Infantino capitule et abandone officiellement son projet

« La QFA salué la décision du président de la FIFA Gianni Infantino de retirer sa proposition sur la FIFA Forward Enterprise dans l'intérêt de la communauté footballistique globale. Mais la proposition avait du mérite » peut-on lire. Un communiqué qui ne manquera pas de faire énormément réagir, d’autant que le Qatar est l’un des seuls pays à avoir officiellement apporté son soutien à Gianni Infantino et à son projet très critiqué de ventes de parts de la Coupe du monde. La prise de position est d’autant plus étonnante que ces derniers jours, l’UEFA a poussé auprès de Nasser Al-Khelaïfi pour que le patron du PSG se présente face à Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA en 2027.