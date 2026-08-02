L’OM veut remplacer Pavard par un ancien de l’OL

En quête d’un latéral droit pour compenser le départ de Benjamin Pavard, l’OM a coché le nom de Saël Kumbedi. Relégué en deuxième division avec Wolfsburg, l’ancien Lyonnais plaît beaucoup à Grégory Lorenzi.

L’Olympique de Marseille n’a pas encore recruté cet été et pourtant, les besoins sont nombreux afin d’étoffer l’effectif de Bruno Genesio. Face aux journalistes cette semaine, le coach de l’OM a notamment fait savoir que des recrues étaient attendues sur le côté droit, que ce soit offensivement ou défensivement. Marseille a perdu ces derniers mois des joueurs tels que Greenwood, Murillo ou encore Pavard et des renforts sont donc nécessaires. Grégory Lorenzi s’active en ce sens. Après avoir sondé la piste Djibril Sidibé , libre depuis le 30 juin, le directeur sportif olympien a exploré celle menant à Saël Kumbedi.

Vendu par l’OL pour 6 millions d’euros à Wolfsburg il y a un an, l’ancien international espoirs français a été relégué en deuxième division allemande. Il ne compte pas s’y éterniser, raison pour laquelle l’OM est venu aux renseignements ces derniers jours. Le profil du latéral droit formé au Havre correspond aux critères de l’Olympique de Marseille, qui va étudier la faisabilité économique d’un potentiel deal. Le club de la cité phocéenne aimerait idéalement un prêt avec option d’achat mais pour l’instant, Wolfsburg réclame un transfert sec. Le club allemand, qui a accordé un bon de sortie à son joueur, est en position de force dans ce dossier car les clubs intéressés sont nombreux.

L'OM prêt à dégainer pour Saël Kumbedi

Outre l’OM, la Lazio Rome, l’AS Roma, le FC Porto et le Feyenoord Rotterdam sont eux aussi sur les rangs pour accueillir Saël Kumbedi. Pas toujours titulaire à Lyon avant son départ, le natif de Stains a connu une saison pleine en 2025-2026. Malgré la déception collective avec la relégation en deuxième division, Kumbedi a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, la plupart du temps comme titulaire. Reste maintenant à voir si le jeune latéral droit de 21 ans fera dans les jours à venir l’objet d’une offre ferme de la part de l’OM et si Grégory Lorenzi parviendra à s’entendre avec ses homologues allemands.