OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

OL16 févr. , 10:00
parCorentin Facy
2
D’abord intéressé par Himad Abdelli, l’OL a finalement parié sur Noah Nartey pour renforcer son milieu de terrain cet hiver. Le club rhodanien ne peut que savourer les débuts tonitruants du jeune Danois de 20 ans.
A la recherche d’un milieu relayeur pour renforcer son effectif lors du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais était d’abord intéressé par Himad Abdelli. L’ex-capitaine du SCO d’Angers a finalement choisi l’Olympique de Marseille et le club rhodanien s’est rabattu sur l’international espoirs danois Noah Nartey. L’OL n’a pas hésité à miser près de 8 millions d’euros sur l’ancien joueur de Brondby et ne le regrette pas alors que Nartey compte déjà 2 buts en 3 matchs de Ligue 1.

Noah Nartey, une vraie plus-value pour l'OL

Encore excellent face à Nice dimanche soir en clôture de la 22e journée, le prodige danois a reçu l’excellente note de 7/10 dans L’Equipe. « Un début de match timide pour la recrue hivernale qui est montée en puissance au fil de la première période. Un premier bon ballon dans l'axe pour Morton dont le tir est contré par Dante (35e). Sa remontée de balle puis son décalage amènent un bon centre de Maitland-Niles repoussé par Oppong (41e). Il est présent sur l'action du but (45e+1). Un bon centre repoussé par Dupé sur Sulc qui n'en profite pas (63e). Il marque ensuite un but plein de sang-froid (64e) » souligne le quotidien national, élogieux à l’égard du milieu de terrain déjà très bien adapté à sa nouvelle équipe.
Le journaliste Sofiane Zouaoui du Winamax FC est tout aussi dithyrambique à l’égard de Noah Nartey. « Les secousses des derniers matchs, c’est indéniable. Mais le recrutement de Nartey et Endrick pour passer la période et s’offrir une grande 2e partie de saison, j’ai vu aussi. Tout marche parce que tout est fait avec intelligence et compétence » se félicite le supporter lyonnais, scotché par l’apport d’Endrick et de Nartey. Un avis partagé par Enzo Paillot, journaliste pour Le11HDF.

« La (mini) feinte de frappe de Nartey fait tellement la différence. Le sang-froid, à 20 ans, dans la surface, sans être un 9 : c'est impressionnant » s’enflamme-t-il. En l’espace de trois matchs en France, Noah Nartey a déjà conquis tout le monde grâce à son état d’esprit irréprochable, sa débauche d’énergie et sa qualité technique au-dessus de la moyenne. Un renfort de poids pour l’OL afin d’atteindre les objectifs du club en cette seconde partie de saison.
2
Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Ca s'appelle un jeu d'équipe et non un jeu d'égo surdimensionné où chaque joueur essaye de tirer la couette à lui. Le principe du foot quoi en somme ... On le voit sur le terrain, les mecs se dépouille et viennent aider si le collègue est en difficulté.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Plus ça va moins je m'explique comment cette équipe peut tourner. Ca confine à la magie. Des joueurs pas top, un effectif limité, beaucoup de très jeunes et a chaque match ça bricole a cause des blessés et des suspendus, ça dépasse l'entendement.

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

Tu t’y connais hein…

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

et ta prof de français elle est d' accord avec toi? ptin de kassos. l' école est obligatoire apres le CE1 t' es au courant.....

OM : Frank McCourt ne vendra pas Marseille !

mdrr. et Textor il faisait quoi? fere la avec tes conneries, alors que ne sait rien ce qui se passe a l OM. arrete Foot01

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

