OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

D’abord intéressé par Himad Abdelli, l’OL a finalement parié sur Noah Nartey pour renforcer son milieu de terrain cet hiver. Le club rhodanien ne peut que savourer les débuts tonitruants du jeune Danois de 20 ans.

Noah Nartey, une vraie plus-value pour l'OL

Encore excellent face à Nice dimanche soir en clôture de la 22e journée, le prodige danois a reçu l’excellente note de 7/10 dans L’Equipe. « Un début de match timide pour la recrue hivernale qui est montée en puissance au fil de la première période. Un premier bon ballon dans l'axe pour Morton dont le tir est contré par Dante (35e). Sa remontée de balle puis son décalage amènent un bon centre de Maitland-Niles repoussé par Oppong (41e). Il est présent sur l'action du but (45e+1). Un bon centre repoussé par Dupé sur Sulc qui n'en profite pas (63e). Il marque ensuite un but plein de sang-froid (64e) » souligne le quotidien national, élogieux à l’égard du milieu de terrain déjà très bien adapté à sa nouvelle équipe.

Le journaliste Sofiane Zouaoui du Winamax FC est tout aussi dithyrambique à l’égard de Noah Nartey. « Les secousses des derniers matchs, c’est indéniable. Mais le recrutement de Nartey et Endrick pour passer la période et s’offrir une grande 2e partie de saison, j’ai vu aussi. Tout marche parce que tout est fait avec intelligence et compétence » se félicite le supporter lyonnais, scotché par l’apport d’Endrick et de Nartey. Un avis partagé par Enzo Paillot, journaliste pour Le11HDF.

« La (mini) feinte de frappe de Nartey fait tellement la différence. Le sang-froid, à 20 ans, dans la surface, sans être un 9 : c'est impressionnant » s’enflamme-t-il. En l’espace de trois matchs en France, Noah Nartey a déjà conquis tout le monde grâce à son état d’esprit irréprochable, sa débauche d’énergie et sa qualité technique au-dessus de la moyenne. Un renfort de poids pour l’OL afin d’atteindre les objectifs du club en cette seconde partie de saison.